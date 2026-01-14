https://crimea.ria.ru/20260114/v-krymu-vozbudili-delo-posle-smerti-novorozhdennogo-v-simferopole-1152382198.html

В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя

В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя - РИА Новости Крым, 14.01.2026

В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя

Уголовное дело возбуждено по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК... РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T13:29

2026-01-14T13:29

2026-01-14T13:34

крым

срочные новости крыма

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/15/1118854490_0:158:720:563_1920x0_80_0_0_c19043a0d08ae891baa3f77bb3cf06ad.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.В социальных сетях ранее появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего. Минздрав Крыма сообщил о проведении проверки. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, изучается медицинская документация и проводится судебно-медицинская экспертиза. Ход и результаты расследования находятся на личном контроле руководителя главного следственного управления.Проверку обстоятельств смерти младенца взял под личный контроль и прокурор Крыма Олег Камшилов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи новорожденному, своевременности проведения родоразрешения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма