В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.В социальных сетях ранее появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего. Минздрав Крыма сообщил о проведении проверки. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, изучается медицинская документация и проводится судебно-медицинская экспертиза. Ход и результаты расследования находятся на личном контроле руководителя главного следственного управления.Проверку обстоятельств смерти младенца взял под личный контроль и прокурор Крыма Олег Камшилов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи новорожденному, своевременности проведения родоразрешения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:29 14.01.2026 (обновлено: 13:34 14.01.2026)