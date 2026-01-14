Рейтинг@Mail.ru
В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя
В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя
В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя
Уголовное дело возбуждено по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T13:29
2026-01-14T13:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.В социальных сетях ранее появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего. Минздрав Крыма сообщил о проведении проверки. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, изучается медицинская документация и проводится судебно-медицинская экспертиза. Ход и результаты расследования находятся на личном контроле руководителя главного следственного управления.Проверку обстоятельств смерти младенца взял под личный контроль и прокурор Крыма Олег Камшилов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи новорожденному, своевременности проведения родоразрешения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя

СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в роддоме Симферополя

13:29 14.01.2026 (обновлено: 13:34 14.01.2026)
 
© Фото: pexels.comКоридор больницы
Коридор больницы
© Фото: pexels.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
В социальных сетях ранее появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего. Минздрав Крыма сообщил о проведении проверки.
"По поручению руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева по факту гибели новорожденного возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, изучается медицинская документация и проводится судебно-медицинская экспертиза. Ход и результаты расследования находятся на личном контроле руководителя главного следственного управления.
Проверку обстоятельств смерти младенца взял под личный контроль и прокурор Крыма Олег Камшилов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи новорожденному, своевременности проведения родоразрешения.
