В Крыму растет количество бытовых пожаров - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Крыму растет количество бытовых пожаров
В Крыму растет количество бытовых пожаров - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Крыму растет количество бытовых пожаров
В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС."Рост числа техногенных пожаров на 18% объясняется понижением температуры воздуха, которое ведет к повышению нагрузки на электрические сети. Граждане начинают использовать дополнительные источники тепла, в том числе самодельные электронагреватели. Опасность такого обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник потребления электроэнергии – это дополнительная нагрузка на электропроводку", - рассказали в МЧС.Кроме того, высок риск пожаров из-за нарушений при использовании печей. Пожары чаще всего происходят в результате перекала, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.В ведомстве уточнили, с начала 2026 года ликвидировано 61 возгорание, в результате которых пострадали 12 жителей полуострова. Возрастная категория пострадавших - от 40 до 60 и старше.Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека. Также спасатели ликвидировали крупный пожар в магазине в Ялте. Огонь охватил тысячу квадратных метров строения на улице Красина в поселке Виноградное вечером в субботу. Пожар локализовали спустя два с половиной часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, пожар
В Крыму растет количество бытовых пожаров

Из-за холодов в Крыму выросло количество техногенных пожаров

20:32 14.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"Рост числа техногенных пожаров на 18% объясняется понижением температуры воздуха, которое ведет к повышению нагрузки на электрические сети. Граждане начинают использовать дополнительные источники тепла, в том числе самодельные электронагреватели. Опасность такого обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник потребления электроэнергии – это дополнительная нагрузка на электропроводку", - рассказали в МЧС.
Кроме того, высок риск пожаров из-за нарушений при использовании печей. Пожары чаще всего происходят в результате перекала, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.
В ведомстве уточнили, с начала 2026 года ликвидировано 61 возгорание, в результате которых пострадали 12 жителей полуострова. Возрастная категория пострадавших - от 40 до 60 и старше.

"Спасено 6 человек, погибли 3, получили травмы 5, эвакуировано 40 человек. Основные причины пожаров с гибелью людей – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электрооборудования", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека. Также спасатели ликвидировали крупный пожар в магазине в Ялте. Огонь охватил тысячу квадратных метров строения на улице Красина в поселке Виноградное вечером в субботу. Пожар локализовали спустя два с половиной часа.
