В Крыму растет количество бытовых пожаров

В Крыму растет количество бытовых пожаров

2026-01-14T20:32

2026-01-14T20:32

2026-01-14T20:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС."Рост числа техногенных пожаров на 18% объясняется понижением температуры воздуха, которое ведет к повышению нагрузки на электрические сети. Граждане начинают использовать дополнительные источники тепла, в том числе самодельные электронагреватели. Опасность такого обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник потребления электроэнергии – это дополнительная нагрузка на электропроводку", - рассказали в МЧС.Кроме того, высок риск пожаров из-за нарушений при использовании печей. Пожары чаще всего происходят в результате перекала, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.В ведомстве уточнили, с начала 2026 года ликвидировано 61 возгорание, в результате которых пострадали 12 жителей полуострова. Возрастная категория пострадавших - от 40 до 60 и старше.Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека. Также спасатели ликвидировали крупный пожар в магазине в Ялте. Огонь охватил тысячу квадратных метров строения на улице Красина в поселке Виноградное вечером в субботу. Пожар локализовали спустя два с половиной часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

