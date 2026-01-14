https://crimea.ria.ru/20260114/v-krymu-rastet-kolichestvo-bytovykh-pozharov-1152387050.html
В Крыму растет количество бытовых пожаров
В Крыму растет количество бытовых пожаров - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Крыму растет количество бытовых пожаров
В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T20:32
2026-01-14T20:32
2026-01-14T20:32
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_45e6f77d89ee30f744382e79a6222ff5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС."Рост числа техногенных пожаров на 18% объясняется понижением температуры воздуха, которое ведет к повышению нагрузки на электрические сети. Граждане начинают использовать дополнительные источники тепла, в том числе самодельные электронагреватели. Опасность такого обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник потребления электроэнергии – это дополнительная нагрузка на электропроводку", - рассказали в МЧС.Кроме того, высок риск пожаров из-за нарушений при использовании печей. Пожары чаще всего происходят в результате перекала, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.В ведомстве уточнили, с начала 2026 года ликвидировано 61 возгорание, в результате которых пострадали 12 жителей полуострова. Возрастная категория пострадавших - от 40 до 60 и старше.Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека. Также спасатели ликвидировали крупный пожар в магазине в Ялте. Огонь охватил тысячу квадратных метров строения на улице Красина в поселке Виноградное вечером в субботу. Пожар локализовали спустя два с половиной часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_63a351a4c93afaf0e8c0d78433302f72.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, пожар
В Крыму растет количество бытовых пожаров
Из-за холодов в Крыму выросло количество техногенных пожаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"Рост числа техногенных пожаров на 18% объясняется понижением температуры воздуха, которое ведет к повышению нагрузки на электрические сети. Граждане начинают использовать дополнительные источники тепла, в том числе самодельные электронагреватели. Опасность такого обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник потребления электроэнергии – это дополнительная нагрузка на электропроводку", - рассказали в МЧС.
Кроме того, высок риск пожаров из-за нарушений при использовании печей. Пожары чаще всего происходят в результате перекала, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.
В ведомстве уточнили, с начала 2026 года ликвидировано 61 возгорание, в результате которых пострадали 12 жителей полуострова. Возрастная категория пострадавших - от 40 до 60 и старше.
"Спасено 6 человек, погибли 3, получили травмы 5, эвакуировано 40 человек. Основные причины пожаров с гибелью людей – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электрооборудования", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали
75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека. Также спасатели ликвидировали крупный пожар в магазине в Ялте. Огонь охватил тысячу квадратных метров строения
на улице Красина в поселке Виноградное вечером в субботу. Пожар локализовали
спустя два с половиной часа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.