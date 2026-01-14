Рейтинг@Mail.ru
В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного
В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного
В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного в больнице. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве РК. РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного в больнице. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве РК.Ранее в социальных сетях появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, как утверждается, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Информацию распространила мать погибшего. По ее мнению, трагедия произошла из-за халатности врачей.
В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного

В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного – минздрав РК

11:54 14.01.2026 (обновлено: 11:55 14.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного в больнице. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве РК.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, как утверждается, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Информацию распространила мать погибшего. По ее мнению, трагедия произошла из-за халатности врачей.
"По факту оказания медицинской помощи данной пациентке проводится проверка", – ответили РИА Новости Крым в пресс-службе министерства.
