В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного в больнице. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве РК.Ранее в социальных сетях появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, как утверждается, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Информацию распространила мать погибшего. По ее мнению, трагедия произошла из-за халатности врачей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о гибели младенцев в Кузбассе: задержаны главврач и завотделениемГлавврач больницы Новокузнецка отстранен после смерти младенцев в роддомеГибель младенцев в роддоме Новокузнецка – СК возбудил дело
11:54 14.01.2026 (обновлено: 11:55 14.01.2026)