В Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь" - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь"
В Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь" - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь"
Работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой. Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 14.01.2026
аэропорт симферополь
авиация
арсений козловский
минтранс крыма
крым
новости крыма
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский по итогам рабочей встречи с гендиректором авиаузла Евгением Баженовым.По его словам, особое внимание уделяется комплексной подготовке к запуску рейсов. Стратегия направлена на то, чтобы сделать Крым максимально доступным для туристов со всех регионов Российской Федерации – не только из центральной части страны, но и с Урала, Сибири, Дальнего Востока и других."Развитие авиасообщения – это мощный катализатор для роста туристического потока. Мы детально рассмотрели вопросы синхронизации работы аэропорта с транспортной и курортной инфраструктурой полуострова для комфортного приема и обслуживания сотен тысяч туристов", - сообщил Козловский.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 28 мая 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик впервые за три с половиной года принял рейс из Москвы 18 июля 2025 года. 11 сентября возобновил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров – это то, что стоит во главе. Как только условия созреют для этого, то авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский по итогам рабочей встречи с гендиректором авиаузла Евгением Баженовым.
"В центре внимания были не только текущие вопросы содержания объекта, но прежде всего его перспективная готовность к работе в новом статусе — ключевого авиатранспортного узла Крыма после возобновления сообщения", - написал министр в своем Telegram-канале.
По его словам, особое внимание уделяется комплексной подготовке к запуску рейсов. Стратегия направлена на то, чтобы сделать Крым максимально доступным для туристов со всех регионов Российской Федерации – не только из центральной части страны, но и с Урала, Сибири, Дальнего Востока и других.
"Развитие авиасообщения – это мощный катализатор для роста туристического потока. Мы детально рассмотрели вопросы синхронизации работы аэропорта с транспортной и курортной инфраструктурой полуострова для комфортного приема и обслуживания сотен тысяч туристов", - сообщил Козловский.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 28 мая 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик впервые за три с половиной года принял рейс из Москвы 18 июля 2025 года. 11 сентября возобновил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров – это то, что стоит во главе. Как только условия созреют для этого, то авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Крым снова полетят самолеты – заявление Аксенова
Как открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в Крым
Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году
 
