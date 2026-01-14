https://crimea.ria.ru/20260114/v-krymu-eks-chinovnika-obvinyayut-v-prevyshenii-dolzhnostnykh-polnomochiy-1152382489.html

В Крыму экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму бывшего первого заммэра Красноперекопска обвиняют в превышении должностных полномочий при капремонте общественной территории. Сумма ущерба – более 22 млн рублей, уголовное дело в суде. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного органа, в декабре 2022 года администрацией Красноперекопска был заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта общественной территории. Стоимость работ составила более 48 млн рублей.Ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 22 млн рублей. Незаконная деятельность бывшего должностного лица выявлена в ходе проверки межрайонной прокуратуры совместно с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю."Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу", – добавили в сообщении.Ранее обвиняемый был осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), напомнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Севастополе вынесен обвинительный приговор заместителю директора департамента управления делами губернатора и городского правительства. Женщина в интересах близких родственников нарушила конкурентные процедуры для заключения государственных контрактов на аренду здания для департамента здравоохранения по значительно завышенной цене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размереЗамглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражуЗадержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела

