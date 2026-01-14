Рейтинг@Mail.ru
В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы
В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы
В керченском микрорайоне Марат-4 построят новую котельную. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин по итогам совместного выезда на объект с... РИА Новости Крым, 14.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152388247_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df4391ee538acb308f00de55d51ce53e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В керченском микрорайоне Марат-4 построят новую котельную. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин по итогам совместного выезда на объект с министром строительства и архитектуры Крыма Эдуардом Щеголевым, более половины строительных работ уже произведено.По его словам, сейчас на объекте сосредоточены 10 человек и одна единица техники. Работы по заказу "Инвестстроя Крыма", ведутся по графику. Подрядчик старается уложиться в сроки и завершить работы до 31 мая 2026 года. Затем котельную передадут в эксплуатацию "Крымтеплокоммунэнерго", она позволит обеспечить теплоснабжением жителей густонаселенного района.О планах по строительству новой котельной в керченском микрорайоне Марат-4 сообщалось в апреле 2025 года. Тогда на земельном участке, предоставленном в аренду предприятию "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к ее строительству. Работы ведет ООО "Теплоэнерго", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школыНовак в Севастополе проверил ход строительства современной котельнойВ Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
керчь
крым
керчь, новости крыма, отопление, теплоснабжение, крым
В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы

Новая котельная в Керчи обеспечит теплом густонаселенный микрорайон – власти

16:10 14.01.2026
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаСтроительство новой котельной в Керчи
Строительство новой котельной в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В керченском микрорайоне Марат-4 построят новую котельную. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин по итогам совместного выезда на объект с министром строительства и архитектуры Крыма Эдуардом Щеголевым, более половины строительных работ уже произведено.
"На сегодняшний день строительство выполнено на 55%. Основные усилия сосредоточены на завершающем этапе монтажа оборудования и его обвязки, а также на сборке мачты для дымоходной трубы. В ближайшее время начнутся работы по прокладке наружных тепловых сетей", – проинформировал Каторгин.
По его словам, сейчас на объекте сосредоточены 10 человек и одна единица техники. Работы по заказу "Инвестстроя Крыма", ведутся по графику. Подрядчик старается уложиться в сроки и завершить работы до 31 мая 2026 года. Затем котельную передадут в эксплуатацию "Крымтеплокоммунэнерго", она позволит обеспечить теплоснабжением жителей густонаселенного района.
О планах по строительству новой котельной в керченском микрорайоне Марат-4 сообщалось в апреле 2025 года. Тогда на земельном участке, предоставленном в аренду предприятию "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к ее строительству. Работы ведет ООО "Теплоэнерго", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
Новак в Севастополе проверил ход строительства современной котельной
В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
21 декабря 2025, 20:11
Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
 
КерчьНовости КрымаОтоплениеТеплоснабжениеКрым
 
