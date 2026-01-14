https://crimea.ria.ru/20260114/v-kerchi-stroyat-novuyu-kotelnuyu--kogda-zakonchat-raboty-1152387818.html

В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы

В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 14.01.2026

В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы

14.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В керченском микрорайоне Марат-4 построят новую котельную. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин по итогам совместного выезда на объект с министром строительства и архитектуры Крыма Эдуардом Щеголевым, более половины строительных работ уже произведено.По его словам, сейчас на объекте сосредоточены 10 человек и одна единица техники. Работы по заказу "Инвестстроя Крыма", ведутся по графику. Подрядчик старается уложиться в сроки и завершить работы до 31 мая 2026 года. Затем котельную передадут в эксплуатацию "Крымтеплокоммунэнерго", она позволит обеспечить теплоснабжением жителей густонаселенного района.О планах по строительству новой котельной в керченском микрорайоне Марат-4 сообщалось в апреле 2025 года. Тогда на земельном участке, предоставленном в аренду предприятию "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к ее строительству. Работы ведет ООО "Теплоэнерго", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школыНовак в Севастополе проверил ход строительства современной котельнойВ Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы

