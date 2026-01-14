В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы
Новая котельная в Керчи обеспечит теплом густонаселенный микрорайон – власти
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаСтроительство новой котельной в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В керченском микрорайоне Марат-4 построят новую котельную. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин по итогам совместного выезда на объект с министром строительства и архитектуры Крыма Эдуардом Щеголевым, более половины строительных работ уже произведено.
"На сегодняшний день строительство выполнено на 55%. Основные усилия сосредоточены на завершающем этапе монтажа оборудования и его обвязки, а также на сборке мачты для дымоходной трубы. В ближайшее время начнутся работы по прокладке наружных тепловых сетей", – проинформировал Каторгин.
По его словам, сейчас на объекте сосредоточены 10 человек и одна единица техники. Работы по заказу "Инвестстроя Крыма", ведутся по графику. Подрядчик старается уложиться в сроки и завершить работы до 31 мая 2026 года. Затем котельную передадут в эксплуатацию "Крымтеплокоммунэнерго", она позволит обеспечить теплоснабжением жителей густонаселенного района.
О планах по строительству новой котельной в керченском микрорайоне Марат-4 сообщалось в апреле 2025 года. Тогда на земельном участке, предоставленном в аренду предприятию "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к ее строительству. Работы ведет ООО "Теплоэнерго", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
