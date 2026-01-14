https://crimea.ria.ru/20260114/v-energetike-ukraine-vvodyat-rezhim-chrezvychaynoy-situatsii-1152396910.html
В энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуации
В энергетике Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации – Зеленский
21:31 14.01.2026 (обновлено: 21:34 14.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. На Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Будет образован штаб по координации ситуации в городе Киев, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, киевский режим активизирует работу с партнерами для получения необходимого оборудования и увеличения объема импорта электричества на Украину. В стране пересмотрят правила комендантского часа на время холодной погоды, чтобы граждане получили максимальный доступ к пунктам обогрева.
В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей
, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения, сообщала ранее в среду пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка
– город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики
и военно-промышленным предприятиям Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
