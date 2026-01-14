Рейтинг@Mail.ru
В энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260114/v-energetike-ukraine-vvodyat-rezhim-chrezvychaynoy-situatsii-1152396910.html
В энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуации
В энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуации
На Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T21:31
2026-01-14T21:34
киев
украина
отключение электроэнергии
владимир зеленский
новости
режим чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126307159_0:211:3266:2048_1920x0_80_0_0_c4144d69843af2a96e58c6ab749dfff2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. На Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.Также, по его словам, киевский режим активизирует работу с партнерами для получения необходимого оборудования и увеличения объема импорта электричества на Украину. В стране пересмотрят правила комендантского часа на время холодной погоды, чтобы граждане получили максимальный доступ к пунктам обогрева.В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения, сообщала ранее в среду пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве отключили воду и отоплениеУдары по Украине: Одесса частично обесточенаВ Киеве массово закрываются супермаркеты
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126307159_503:0:3234:2048_1920x0_80_0_0_d6ecbf72b0198a2ea1cc7ebb66a305d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, украина, отключение электроэнергии, владимир зеленский, новости, режим чс
В энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуации

В энергетике Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации – Зеленский

21:31 14.01.2026 (обновлено: 21:34 14.01.2026)
 
© SERGEI SUPINSKY / AFPПамятник князю Владимиру в Киеве
Памятник князю Владимиру в Киеве
© SERGEI SUPINSKY / AFP
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. На Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

"Будет образован штаб по координации ситуации в городе Киев, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, киевский режим активизирует работу с партнерами для получения необходимого оборудования и увеличения объема импорта электричества на Украину. В стране пересмотрят правила комендантского часа на время холодной погоды, чтобы граждане получили максимальный доступ к пунктам обогрева.
В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения, сообщала ранее в среду пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Киеве отключили воду и отопление
Удары по Украине: Одесса частично обесточена
В Киеве массово закрываются супермаркеты
 
КиевУкраинаОтключение электроэнергииВладимир ЗеленскийНовостиРежим ЧС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:09Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада
22:42Задержание СБУ директора школы в Ялте и смерть младенца в Крыму: главное
22:38Снегопад в Крыму – ситуация на дорогах на вечер среды
22:30Почему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение
22:03Пять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн
21:48Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели
21:31В энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуации
21:26Где в Крыму и Севастополе можно сдать елку на переработку
21:07Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт
20:48Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами
20:41В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом
20:3439 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
20:32В Крыму растет количество бытовых пожаров
20:11Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновения
19:48Надо ли купаться на Крещение
19:28Евросовет продлил санкции против RT
19:10Сергей Королев: к звездам через тернии Коктебеля
18:47Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе
18:18Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
18:10В Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря
Лента новостейМолния