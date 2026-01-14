https://crimea.ria.ru/20260114/v-energetike-ukraine-vvodyat-rezhim-chrezvychaynoy-situatsii-1152396910.html

В энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуации

На Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 14.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. На Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.Также, по его словам, киевский режим активизирует работу с партнерами для получения необходимого оборудования и увеличения объема импорта электричества на Украину. В стране пересмотрят правила комендантского часа на время холодной погоды, чтобы граждане получили максимальный доступ к пунктам обогрева.В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения, сообщала ранее в среду пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве отключили воду и отоплениеУдары по Украине: Одесса частично обесточенаВ Киеве массово закрываются супермаркеты

