https://crimea.ria.ru/20260114/ukrainskie-bpla-atakovali-tanker-v-chernom-more-1152385220.html

Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море

Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море

В Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T14:38

2026-01-14T14:38

2026-01-14T14:56

танкер

черное море

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

анапа

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что танкер был атакован двумя украинскими ударными БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края.Атаки беспилотников на танкеры в Черном мореНакануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. 8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореНе выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкерБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО

черное море

анапа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкер, черное море, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), анапа, министерство обороны рф, новости