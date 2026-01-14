Рейтинг@Mail.ru
Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260114/ukrainskie-bpla-atakovali-tanker-v-chernom-more-1152385220.html
Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море
Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море
В Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T14:38
2026-01-14T14:56
танкер
черное море
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
анапа
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что танкер был атакован двумя украинскими ударными БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края.Атаки беспилотников на танкеры в Черном мореНакануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. 8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореНе выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкерБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
черное море
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_3ae2414f8bf47bc575e13df195d126af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкер, черное море, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), анапа, министерство обороны рф, новости
Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море

В Черном море украинские БПЛА атаковали танкер под флагом Мальты

14:38 14.01.2026 (обновлено: 14:56 14.01.2026)
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТанкер в Черном море
Танкер в Черном море - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"13 января 2026 года в 10 часов 15 минут мск в акватории Черного моря с танкера "Матильда" был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что танкер был атакован двумя украинскими ударными БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края.

Атаки беспилотников на танкеры в Черном море

Накануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.
Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер
Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
 
ТанкерЧерное мореАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)АнапаМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:21Директора ялтинской школы задержали в Киеве
16:10В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы
15:43Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу"
15:19Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму
15:02Мусор как топливо и технический грунт: в Крыму почти готов экотехнопарк
14:51Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
14:38Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море
14:36США взяли курс на разлом всей системы международных отношений – Лавров
14:07Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины
14:02Четыре населенных пункта в Крыму остались без света
13:58Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
13:47В Крыму экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий
13:29В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя
13:2431 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
13:22Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях
13:02Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ
12:49Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму
12:44Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи
12:25ВТБ: выдачи ипотеки в 2025 году сократились на 9%, до 4,3 трлн рублей
12:21Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву
Лента новостейМолния