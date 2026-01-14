Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море
В Черном море украинские БПЛА атаковали танкер под флагом Мальты
14:38 14.01.2026 (обновлено: 14:56 14.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"13 января 2026 года в 10 часов 15 минут мск в акватории Черного моря с танкера "Матильда" был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что танкер был атакован двумя украинскими ударными БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края.
Атаки беспилотников на танкеры в Черном море
Накануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.
Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
