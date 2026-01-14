Рейтинг@Mail.ru
14.01.2026
Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву
Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром РИА Новости Крым, 14.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152375868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_adcf72d1fdf3ff6a32a1dd48fe3bdd18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Уточняется, что на возможной встрече Уиткофф и Кушнер хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине.3 декабря 2025 года президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны также присутствовал предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Уиткофф и Кушнер доложили американскому лидеру Дональду Трампу о прошедшей в встрече с Владимиром Путиным, назвав ее "обстоятельной и продуктивной".
РИА Новости Крым
Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву

Уиткофф и Кушнер планируют в Москве обсудить с Путиным гарантии Украине - СМИ

12:21 14.01.2026
 
© REUTERS / Sarah MeyssonnierСпециальный посланник США Стив Уиткофф (справа) и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Уточняется, что на возможной встрече Уиткофф и Кушнер хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине.
"Ожидается, что в ходе обсуждений будут затронуты гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, а также послевоенное восстановление страны. Американские чиновники представят Путину и его команде последние проекты планов", - цитирует издание РИА Новости.
3 декабря 2025 года президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны также присутствовал предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.
Уиткофф и Кушнер доложили американскому лидеру Дональду Трампу о прошедшей в встрече с Владимиром Путиным, назвав ее "обстоятельной и продуктивной".
