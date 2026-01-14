https://crimea.ria.ru/20260114/uitkoff-i-kushner-planiruyut-obsudit-s-putinym-garantii-kievu-1152375984.html

Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву

Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Уточняется, что на возможной встрече Уиткофф и Кушнер хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине.3 декабря 2025 года президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны также присутствовал предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Уиткофф и Кушнер доложили американскому лидеру Дональду Трампу о прошедшей в встрече с Владимиром Путиным, назвав ее "обстоятельной и продуктивной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ

