Над Крымом ночью сбили три беспилотника - РИА Новости Крым, 14.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260114/tri-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1152367919.html
Над Крымом ночью сбили три беспилотника
Над Крымом ночью сбили три беспилотника - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Над Крымом ночью сбили три беспилотника
Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами России 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами России 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 25 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 13 – над Ставропольским краем, пять – над Брянской областью, по одному – над Белгородской и Курской областями.Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. Люди в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.Кроме того, в Ростовской области в результате удара беспилотников повреждены многоэтажки, загорелось промышленное предприятие и несколько частных жилых домов, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами России 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 13 января до 7.00 мск 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе три – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, 25 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 13 – над Ставропольским краем, пять – над Брянской областью, по одному – над Белгородской и Курской областями.
Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. Люди в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
Кроме того, в Ростовской области в результате удара беспилотников повреждены многоэтажки, загорелось промышленное предприятие и несколько частных жилых домов, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь.
