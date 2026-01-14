https://crimea.ria.ru/20260114/tri-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1152367919.html
Над Крымом ночью сбили три беспилотника
Над Крымом ночью сбили три беспилотника - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Над Крымом ночью сбили три беспилотника
Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами России 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T07:19
2026-01-14T07:19
2026-01-14T07:31
крым
атаки всу
атаки всу на крым
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146055219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b13130c582ee21123bef6f94f2119ef4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами России 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 25 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 13 – над Ставропольским краем, пять – над Брянской областью, по одному – над Белгородской и Курской областями.Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. Люди в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.Кроме того, в Ростовской области в результате удара беспилотников повреждены многоэтажки, загорелось промышленное предприятие и несколько частных жилых домов, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146055219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2d972df8e55e21b63dca27d84ae4cd5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф
Над Крымом ночью сбили три беспилотника
Средства ПВО сбили над Крымом три беспилотника в течение ночи – Минобороны
07:19 14.01.2026 (обновлено: 07:31 14.01.2026)