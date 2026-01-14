https://crimea.ria.ru/20260114/tri-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1152367919.html

Над Крымом ночью сбили три беспилотника

Над Крымом ночью сбили три беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами России 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 25 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 13 – над Ставропольским краем, пять – над Брянской областью, по одному – над Белгородской и Курской областями.Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. Люди в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.Кроме того, в Ростовской области в результате удара беспилотников повреждены многоэтажки, загорелось промышленное предприятие и несколько частных жилых домов, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

