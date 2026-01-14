Рейтинг@Mail.ru
Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт
Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт
Президент США Дональд Трамп своими явными и скрытыми действиями в отношении Ирана стремится повторить в исламской республике украинский сценарий для ослабления... РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп своими явными и скрытыми действиями в отношении Ирана стремится повторить в исламской республике украинский сценарий для ослабления России, а также Китая и Индии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.По словам политолога, агрессия Вашингтона против Тегерана не имеет прямого отношения к эпатажному поведению президента США Дональда Трампа – это часть по-настоящему серьезной и системной работы, для которой есть субъективные и объективные причины.Среди субъективных можно назвать своего рода незакрытый гештальт в виде позора США на иранской земле, имевшего место в 1970-х годах, отметил Шевченко.В числе объективных причин, по которым прежде всего принимаются решения относительно Ирана в Белом доме, – стремление ослабить конкурентов, с которыми Америке приходится считаться, а не хочется, и это в том числе Россия, сказал эксперт."Это выбивание союзника России. Отношения у нас с Ираном всегда были неровные, непростые: между Российской империей и Ираном, Советским Союзом и Ираном, Российской Федерацией и Ираном. Там проблем довольно много. Но это наш именно союзник, а не партнер, так же, как и Венесуэла", – пояснил Шевченко.В глобальном смысле, действия США в Венесуэле, как и агрессия против Ирана – часть комплекса спецопераций Вашингтона по подрыву союза стран Глобального Юга, и прежде всего его лидеров, добавил политолог.Конечная цель Трампа – свержение действующего в Иране режима и хаос в республике, а это чревато головной болью не только для России, но и для Китая, который около 60% нефти качает из Ирана, заметил эксперт."И это будет помощь Израилю, безусловно, потому что на Иран ориентируются очень многие страны в регионе", – добавил он.Ответить США Иран сегодня не в силах по ряду причин, и одна самых веских из них – отсутствие ядерного оружия, хотя о его существовании на Западе и особенно в Америке много говорят, сказал Шевченко."Есть ли у Ирана ядерное оружие? Нет. Бактериологическое или химическое есть? Нет. Вот если бы было... Сильно ли риторика Трампа в отношении Северной Кореи, например, раскручивается? Нет, не сильно", – прокомментировал эксперт.Кроме того, Иран, как и Куба, уже несколько десятилетий находится под экономическими санкциями США, под которые Россия попала только недавно, добавил Шевченко."И, надо сказать, санкции там катастрофические. И, например, очень сильно упала иранская валюта, за которую мы даем 0,000012 рублей", – заметил он.При этом, по словам эксперта, сам "режим аятоллы в Иране достаточно коррупционный и возрастной", и стране вне всяких сомнений необходимы реформы, чтобы выстоять.А пока протесты не затушены, США могут продолжать расшатывать Иран, используя для этого проверенный сценарий, сработавший на Украине, сказал он.По словам политолога, это стало возможным в силу схожести ситуаций внутри этих стран, ведь Иран – осколок некогда большой империи."И там сохранилось много разных народов, но межэтническое согласие всегда было очень зыбкое. И последняя революция, которая произошла, когда к власти пришли аятоллы, была против династии Пехлеви, которая занималась, грубо говоря, этническим геноцидом", – сказал Шевченко.А сейчас там идет противостояние курдов – головная боль многих государств Западной Азии, Среднего Востока и в частности, Ирана, добавил эксперт.Под конкретный случай США создают и "медийную картинку, без которой в 21 веке ни одна война идти не будет", заметил политолог.И пока ситуация сможет нагнетаться, американские СМИ будут рассказывать об "освободительных" действиях Америки в Иране, который превратился в "террористическую диктатуру", не обращая внимание на то, где такая же существует и процветает в том числе благодаря США.Украина стала террористическим государством – ЛавровРанее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение о том, как далее будут развиваться события в Иране.В конце декабря в Иране начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Митинги переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка, не обошлось без жертв. Протестующие призывают к свержению политического строя исламской республики.10 января сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, Реза Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, захвату и удержанию стратегически важных объектов. При этом он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию.В ответ 12 января американский лидер пригрозил силовыми мерами властям Ирана, если по участникам беспорядков будут вести огонь и пригрозилударами "такой силы, какой они еще никогда не испытывали". А уже 13 января Трамп призвал американцев и союзников США уехать из Ирана на фоне продолжающихся протестов.Исламская Республика Иран направила в Совет Безопасности ООН официальное обращение с требованием пресечь подрывную деятельность США и Израиля. Читайте также на РИА Новости Крым:Беспорядки в Иране – что известноПутин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и ИранаКарлсон: США утратили право критиковать Россию после операции в ВенесуэлеАгрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мира
мнения, олег шевченко, политика, иран, сша, в мире
Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт

Трамп в Иране стремится повторить украинский сценарий для ослабления России – эксперт

21:07 14.01.2026
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп своими явными и скрытыми действиями в отношении Ирана стремится повторить в исламской республике украинский сценарий для ослабления России, а также Китая и Индии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
По словам политолога, агрессия Вашингтона против Тегерана не имеет прямого отношения к эпатажному поведению президента США Дональда Трампа – это часть по-настоящему серьезной и системной работы, для которой есть субъективные и объективные причины.
Среди субъективных можно назвать своего рода незакрытый гештальт в виде позора США на иранской земле, имевшего место в 1970-х годах, отметил Шевченко.
"В Иране была очень сложная ситуация, связанная с революцией. И туда была брошена десантура, спецназ США. А иранцы взяли в плен этих десантников. И президенту пришлось умолять, чтобы этих супербойцов-командосов в наручниках, пленных вернули обратно на родину. Это был настолько большой позор для американской армии, для США, что, я думаю, как говорят психологи, этот гештальт еще не закрыт", – сказал Шевченко.
В числе объективных причин, по которым прежде всего принимаются решения относительно Ирана в Белом доме, – стремление ослабить конкурентов, с которыми Америке приходится считаться, а не хочется, и это в том числе Россия, сказал эксперт.
"Это выбивание союзника России. Отношения у нас с Ираном всегда были неровные, непростые: между Российской империей и Ираном, Советским Союзом и Ираном, Российской Федерацией и Ираном. Там проблем довольно много. Но это наш именно союзник, а не партнер, так же, как и Венесуэла", – пояснил Шевченко.
В глобальном смысле, действия США в Венесуэле, как и агрессия против Ирана – часть комплекса спецопераций Вашингтона по подрыву союза стран Глобального Юга, и прежде всего его лидеров, добавил политолог.
"То есть, США сейчас пытаются сделать так, чтобы в Иране шла гражданская война, была дестабилизация ситуации и максимальное затруднение союзнических отношений в треугольнике Россия – Индия – Китай", – уточнил Шевченко.
Конечная цель Трампа – свержение действующего в Иране режима и хаос в республике, а это чревато головной болью не только для России, но и для Китая, который около 60% нефти качает из Ирана, заметил эксперт.
"И это будет помощь Израилю, безусловно, потому что на Иран ориентируются очень многие страны в регионе", – добавил он.
Ответить США Иран сегодня не в силах по ряду причин, и одна самых веских из них – отсутствие ядерного оружия, хотя о его существовании на Западе и особенно в Америке много говорят, сказал Шевченко.
"Есть ли у Ирана ядерное оружие? Нет. Бактериологическое или химическое есть? Нет. Вот если бы было... Сильно ли риторика Трампа в отношении Северной Кореи, например, раскручивается? Нет, не сильно", – прокомментировал эксперт.
Кроме того, Иран, как и Куба, уже несколько десятилетий находится под экономическими санкциями США, под которые Россия попала только недавно, добавил Шевченко.
"И, надо сказать, санкции там катастрофические. И, например, очень сильно упала иранская валюта, за которую мы даем 0,000012 рублей", – заметил он.
При этом, по словам эксперта, сам "режим аятоллы в Иране достаточно коррупционный и возрастной", и стране вне всяких сомнений необходимы реформы, чтобы выстоять.
"Я полагаю, что единственный выход для Исламской республики Иран – это не просто задавить непокорных. Потому что это понятно: государство обязано революционные дестабилизирующие силы давить. Но необходимы реформы – самые широкие и под контролем государства. Не на фоне нынешних протестов, но в стратегической перспективе. Потому что без этого не будет ничего и проблема сохранится", – сказал Шевченко.
А пока протесты не затушены, США могут продолжать расшатывать Иран, используя для этого проверенный сценарий, сработавший на Украине, сказал он.
По словам политолога, это стало возможным в силу схожести ситуаций внутри этих стран, ведь Иран – осколок некогда большой империи.
"И там сохранилось много разных народов, но межэтническое согласие всегда было очень зыбкое. И последняя революция, которая произошла, когда к власти пришли аятоллы, была против династии Пехлеви, которая занималась, грубо говоря, этническим геноцидом", – сказал Шевченко.
А сейчас там идет противостояние курдов – головная боль многих государств Западной Азии, Среднего Востока и в частности, Ирана, добавил эксперт.
"То есть это котел наций и религий, который американцы раскачивают и разогревают. Они делают то же самое, что у них получилось сделать на Украине", – сказал Шевченко.
Под конкретный случай США создают и "медийную картинку, без которой в 21 веке ни одна война идти не будет", заметил политолог.
И пока ситуация сможет нагнетаться, американские СМИ будут рассказывать об "освободительных" действиях Америки в Иране, который превратился в "террористическую диктатуру", не обращая внимание на то, где такая же существует и процветает в том числе благодаря США.
Украина стала террористическим государством – Лавров
Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение о том, как далее будут развиваться события в Иране.
В конце декабря в Иране начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Митинги переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка, не обошлось без жертв. Протестующие призывают к свержению политического строя исламской республики.
10 января сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, Реза Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, захвату и удержанию стратегически важных объектов. При этом он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию.
В ответ 12 января американский лидер пригрозил силовыми мерами властям Ирана, если по участникам беспорядков будут вести огонь и пригрозилударами "такой силы, какой они еще никогда не испытывали". А уже 13 января Трамп призвал американцев и союзников США уехать из Ирана на фоне продолжающихся протестов.
Исламская Республика Иран направила в Совет Безопасности ООН официальное обращение с требованием пресечь подрывную деятельность США и Израиля.
Беспорядки в Иране – что известно
Путин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и Ирана
Карлсон: США утратили право критиковать Россию после операции в Венесуэле
Агрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мира
 
