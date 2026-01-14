Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски
Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски
Сотрудники антикорупционных органов Украины проводят обыски в офисе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, экс-премьера подозревают в попытке подкупа депутатов... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T07:37
2026-01-14T07:37
украина
в мире
верховная рада украины
юлия тимошенко
политика
коррупция
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники антикорупционных органов Украины проводят обыски в офисе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, экс-премьера подозревают в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко*.Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады, предлагавшего неправомерную выгоду ряду нардепов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.По данным Гончаренко*, а также ряда украинских СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко.Ранее глава "Батькивщины" резко критиковала создание Западом на Украине антикоррупционных органов НАБУ и САП, называя эти действия "подрывом суверенитета" страны.* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
украина, в мире, верховная рада украины, юлия тимошенко, политика, коррупция, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , новости
Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски

В офисе партии Юлии Тимошенко идут обыски – экс-премьера Украины подозревают в подкупе

07:37 14.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники антикорупционных органов Украины проводят обыски в офисе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, экс-премьера подозревают в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко*.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады, предлагавшего неправомерную выгоду ряду нардепов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.
По данным Гончаренко*, а также ряда украинских СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко.
"Она (Тимошенко – ред.) вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение к БЮТ (Блок Юлии Тимошенко – ред.). Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава "Батькивщины" резко критиковала создание Западом на Украине антикоррупционных органов НАБУ и САП, называя эти действия "подрывом суверенитета" страны.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
