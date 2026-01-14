Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски

https://crimea.ria.ru/20260114/timoshenko-na-ukraine-zapodozrili-v-podkupe-deputatov--idut-obyski-1152368189.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники антикорупционных органов Украины проводят обыски в офисе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, экс-премьера подозревают в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко*.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады, предлагавшего неправомерную выгоду ряду нардепов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.
По данным Гончаренко*, а также ряда украинских СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко.
"Она (Тимошенко – ред.) вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение к БЮТ (Блок Юлии Тимошенко – ред.). Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава "Батькивщины" резко критиковала создание Западом на Украине антикоррупционных органов НАБУ и САП, называя эти действия "подрывом суверенитета" страны.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.