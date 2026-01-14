https://crimea.ria.ru/20260114/timoshenko-na-ukraine-zapodozrili-v-podkupe-deputatov--idut-obyski-1152368189.html

Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски

Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски

Сотрудники антикорупционных органов Украины проводят обыски в офисе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, экс-премьера подозревают в попытке подкупа депутатов... РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T07:37

2026-01-14T07:37

2026-01-14T07:37

украина

в мире

верховная рада украины

юлия тимошенко

политика

коррупция

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137954359_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_cc52bd6a0bb82b79efb375ac0d5c042f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники антикорупционных органов Украины проводят обыски в офисе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, экс-премьера подозревают в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко*.Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады, предлагавшего неправомерную выгоду ряду нардепов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.По данным Гончаренко*, а также ряда украинских СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко.Ранее глава "Батькивщины" резко критиковала создание Западом на Украине антикоррупционных органов НАБУ и САП, называя эти действия "подрывом суверенитета" страны.* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, верховная рада украины, юлия тимошенко, политика, коррупция, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , новости