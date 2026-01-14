https://crimea.ria.ru/20260114/ssha-vzyali-kurs-na-razlom-vsey-sistemy-mezhdunarodnykh-otnosheniy--lavrov-1152384629.html
США взяли курс на разлом всей системы международных отношений – Лавров
14.01.2026
США взяли курс на разлом всей системы международных отношений – Лавров
Операция США в Венесуэле и другие действия Вашингтона на международной арене свидетельствуют о линии американцев на разлом всей системы международных отношений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Операция США в Венесуэле и другие действия Вашингтона на международной арене свидетельствуют о линии американцев на разлом всей системы международных отношений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.Он подчеркнул, что позиция Москвы по поводу действий США в Венесуэле неизменна – речь идет о грубейшем нарушении международного права. "Наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, остаются в силе, их разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального Юга, глобального Востока", - указал глава МИД РФ.Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права, добавил министр.По его словам, сложно прогнозировать дальнейшее развитии ситуации в Венесуэле, но на данном этапе руководство этой страны отстаивает свои национальные приоритеты, суверенитет и необходимость участия в международных отношениях именно в качестве равноправного суверенного независимого государства."Я очень надеюсь, что все, кто заинтересован в отношениях с Венесуэлой, включая США, будут отвечать взаимностью и будут тоже уважать эти принципы, которые, по-моему, должны иметь универсальный характер", - подчеркнул глава российского дипведомства.Операция США в Венесуэле3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. Президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили американские солдаты и вывезли из страны. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Вашингтона. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мираСША получат Гренландию - ТрампНефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Операция США в Венесуэле и другие действия Вашингтона на международной арене свидетельствуют о линии американцев на разлом всей системы международных отношений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.
"И в целом это (операция в Венесуэле – ред.) и другие действия, которые мы наблюдаем на международной арене, свидетельствуют о даже не попытке, а о линии наших американских коллег на разлом всей той системы, которая создавалась долгие годы при их непосредственном участии. Не только имею в виду структуру Организации Объединенных Наций, но и принципы модели глобализации", - сказал министр.
Он подчеркнул, что позиция Москвы по поводу действий США в Венесуэле неизменна – речь идет о грубейшем нарушении международного права.
"Наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, остаются в силе, их разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального Юга, глобального Востока", - указал глава МИД РФ.
Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права, добавил министр.
По его словам, сложно прогнозировать дальнейшее развитии ситуации в Венесуэле, но на данном этапе руководство этой страны отстаивает свои национальные приоритеты, суверенитет и необходимость участия в международных отношениях именно в качестве равноправного суверенного независимого государства.
"Я очень надеюсь, что все, кто заинтересован в отношениях с Венесуэлой, включая США, будут отвечать взаимностью и будут тоже уважать эти принципы, которые, по-моему, должны иметь универсальный характер", - подчеркнул глава российского дипведомства.
Операция США в Венесуэле
3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. Президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили
американские солдаты и вывезли из страны. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Вашингтона. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил
, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес
.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем
и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
