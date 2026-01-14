https://crimea.ria.ru/20260114/ssha-vzyali-kurs-na-razlom-vsey-sistemy-mezhdunarodnykh-otnosheniy--lavrov-1152384629.html

США взяли курс на разлом всей системы международных отношений – Лавров

Операция США в Венесуэле и другие действия Вашингтона на международной арене свидетельствуют о линии американцев на разлом всей системы международных отношений. РИА Новости Крым, 14.01.2026

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

венесуэла

удары сша по венесуэле

сша

политика

внешняя политика

нигерия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Операция США в Венесуэле и другие действия Вашингтона на международной арене свидетельствуют о линии американцев на разлом всей системы международных отношений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.Он подчеркнул, что позиция Москвы по поводу действий США в Венесуэле неизменна – речь идет о грубейшем нарушении международного права. "Наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, остаются в силе, их разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального Юга, глобального Востока", - указал глава МИД РФ.Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права, добавил министр.По его словам, сложно прогнозировать дальнейшее развитии ситуации в Венесуэле, но на данном этапе руководство этой страны отстаивает свои национальные приоритеты, суверенитет и необходимость участия в международных отношениях именно в качестве равноправного суверенного независимого государства."Я очень надеюсь, что все, кто заинтересован в отношениях с Венесуэлой, включая США, будут отвечать взаимностью и будут тоже уважать эти принципы, которые, по-моему, должны иметь универсальный характер", - подчеркнул глава российского дипведомства.Операция США в Венесуэле3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. Президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили американские солдаты и вывезли из страны. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Вашингтона. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мираСША получат Гренландию - ТрампНефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу

Новости

