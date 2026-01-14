https://crimea.ria.ru/20260114/ssha-priostanovili-oformlenie-viz-dlya-rossiyan-1152391891.html

США приостановили оформление виз для россиян

С 21 января госдеп США вводит временный мораторий на выдачу виз гражданам 75 стран, среди которых Россия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News. РИА Новости Крым, 14.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. С 21 января госдеп США вводит временный мораторий на выдачу виз гражданам 75 стран, среди которых Россия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.В служебном меморандуме дипведомства говорится, что консульские работники будут временно отказывать заявителям в визах на основании действующих правил до завершения пересмотра процедур проверки и отбора.В Fox News перечислили список стран, попадающих под запрет. Среди них также Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других, отмечает Fox News.1 декабря президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Теперь граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США взяли курс на разлом всей системы международных отношений – ЛавровВыход США из НАТО ставит новые угрозы перед Россией – мнениеАгрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мира

