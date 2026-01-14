Рейтинг@Mail.ru
США приостановили оформление виз для россиян - РИА Новости Крым, 14.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260114/ssha-priostanovili-oformlenie-viz-dlya-rossiyan-1152391891.html
США приостановили оформление виз для россиян
США приостановили оформление виз для россиян - РИА Новости Крым, 14.01.2026
США приостановили оформление виз для россиян
С 21 января госдеп США вводит временный мораторий на выдачу виз гражданам 75 стран, среди которых Россия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News. РИА Новости Крым, 14.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111770/45/1117704518_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d6c043571ba76a55173e7c93faf6a8c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. С 21 января госдеп США вводит временный мораторий на выдачу виз гражданам 75 стран, среди которых Россия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.В служебном меморандуме дипведомства говорится, что консульские работники будут временно отказывать заявителям в визах на основании действующих правил до завершения пересмотра процедур проверки и отбора.В Fox News перечислили список стран, попадающих под запрет. Среди них также Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других, отмечает Fox News.1 декабря президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Теперь граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.
сша
россия
новости, сша, россия, в мире, политика
США приостановили оформление виз для россиян

США приостановили оформление виз для россиян и граждан еще 74 стран

17:30 14.01.2026 (обновлено: 17:40 14.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. С 21 января госдеп США вводит временный мораторий на выдачу виз гражданам 75 стран, среди которых Россия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
В служебном меморандуме дипведомства говорится, что консульские работники будут временно отказывать заявителям в визах на основании действующих правил до завершения пересмотра процедур проверки и отбора.
В Fox News перечислили список стран, попадающих под запрет. Среди них также Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других, отмечает Fox News.
"Пауза (в выдаче виз – прим. ред.) начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", – говорится в сообщении.
1 декабря президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Теперь граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.
