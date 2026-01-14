https://crimea.ria.ru/20260114/snegopad-v-krymu--situatsiya-na-dorogakh-na-vecher-sredy-1152397164.html

Снегопад в Крыму – ситуация на дорогах на вечер среды

Снегопад в Крыму – ситуация на дорогах на вечер среды

В Крыму в связи с интенсивным осадками в виде снега дорожники в усиленном режиме проводят обработку дорог, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в связи с интенсивным осадками в виде снега дорожники в усиленном режиме проводят обработку дорог, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".По данным предприятия, в Сакском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах, а также в Симферополе и Судакском регионе идет снег, ведутся работы по обработке и очистке дорожного покрытия. Температура воздуха в указанный районах колеблется от +3 до -1 градуса.В зоне ответственности Первомайского дорожно-эксплуатационного управления температура воздуха составляет -2 градуса, местами снег, покрытие мокрое, проводится обработка и очистка дорог. Аналогичные температурные показатели, но без осадков – в Красноперекопском и Черноморском районах, покрытие местами мокрое, опасные участки обработаны и обрабатываются.В Керчи – плюсовая температура, мелкий снег и также проводится обработка дорожной поверхности.В Симферополе в ночь на четверг работу по обработке дорог будут вести 11 комбинированных дорожных машин, сообщили ранее в пресс-службе администрации крымской столицы. Утром в среду дорожники провели превентивную обработку покрытия основных магистралей, сообщала пресс-служба предприятия "Крымавтодор". 14 января на полуострове наблюдается неустойчивый характер погоды - снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушатся сильные снегопадыНа Кубани открыты административные дела за плохую уборку снегаЭнергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма

