Снегопад в Крыму – ситуация на дорогах на вечер среды - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Снегопад в Крыму – ситуация на дорогах на вечер среды
Снегопад в Крыму – ситуация на дорогах на вечер среды - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Снегопад в Крыму – ситуация на дорогах на вечер среды
В Крыму в связи с интенсивным осадками в виде снега дорожники в усиленном режиме проводят обработку дорог, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T22:38
2026-01-14T22:38
ситуация на дорогах крыма
автодор
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
крымавтодор
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в связи с интенсивным осадками в виде снега дорожники в усиленном режиме проводят обработку дорог, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".По данным предприятия, в Сакском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах, а также в Симферополе и Судакском регионе идет снег, ведутся работы по обработке и очистке дорожного покрытия. Температура воздуха в указанный районах колеблется от +3 до -1 градуса.В зоне ответственности Первомайского дорожно-эксплуатационного управления температура воздуха составляет -2 градуса, местами снег, покрытие мокрое, проводится обработка и очистка дорог. Аналогичные температурные показатели, но без осадков – в Красноперекопском и Черноморском районах, покрытие местами мокрое, опасные участки обработаны и обрабатываются.В Керчи – плюсовая температура, мелкий снег и также проводится обработка дорожной поверхности.В Симферополе в ночь на четверг работу по обработке дорог будут вести 11 комбинированных дорожных машин, сообщили ранее в пресс-службе администрации крымской столицы. Утром в среду дорожники провели превентивную обработку покрытия основных магистралей, сообщала пресс-служба предприятия "Крымавтодор". 14 января на полуострове наблюдается неустойчивый характер погоды - снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушатся сильные снегопадыНа Кубани открыты административные дела за плохую уборку снегаЭнергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
автодор, погода, крымская погода, погода в крыму, крым, крымавтодор, новости крыма
Снегопад в Крыму – ситуация на дорогах на вечер среды

Дорожники в Крыму работают в усиленном режиме из-за осадков – "Крымавтодор"

22:38 14.01.2026
 
© КрымавтодорВ Симферополе дорожники обрабатывают магистрали от снега и льда
В Симферополе дорожники обрабатывают магистрали от снега и льда
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в связи с интенсивным осадками в виде снега дорожники в усиленном режиме проводят обработку дорог, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".
"В работе – более 90 единиц техники", – сообщили в пресс-службе.
По данным предприятия, в Сакском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах, а также в Симферополе и Судакском регионе идет снег, ведутся работы по обработке и очистке дорожного покрытия. Температура воздуха в указанный районах колеблется от +3 до -1 градуса.
В зоне ответственности Первомайского дорожно-эксплуатационного управления температура воздуха составляет -2 градуса, местами снег, покрытие мокрое, проводится обработка и очистка дорог. Аналогичные температурные показатели, но без осадков – в Красноперекопском и Черноморском районах, покрытие местами мокрое, опасные участки обработаны и обрабатываются.
В Керчи – плюсовая температура, мелкий снег и также проводится обработка дорожной поверхности.
В Симферополе в ночь на четверг работу по обработке дорог будут вести 11 комбинированных дорожных машин, сообщили ранее в пресс-службе администрации крымской столицы. Утром в среду дорожники провели превентивную обработку покрытия основных магистралей, сообщала пресс-служба предприятия "Крымавтодор". 14 января на полуострове наблюдается неустойчивый характер погоды - снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крым обрушатся сильные снегопады
На Кубани открыты административные дела за плохую уборку снега
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
 
Ситуация на дорогах Крыма
 
