https://crimea.ria.ru/20260114/sneg-s-dozhdem-i-gololed-pogoda-v-krymu-na-14-yanvarya-1152359629.html

Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на 14 января

Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на 14 января

В Крыму 14 января ожидается неустойчивый характер погоды - пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. В отдельных районах... РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T00:01

2026-01-14T00:01

2026-01-14T00:01

погода в крыму

крымский гидрометцентр

крым

новости крыма

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152063633_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56122bab3aa6da8380cbe5f0950a0630.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Крыму 14 января ожидается неустойчивый характер погоды - пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололедица. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии облачно, ночью и днем будет идти дождь со снегом. Ночью будет 1-3 градуса мороза, днем до +3 градусов. В Евпатории также пройдут дожди со снегом, ночью бу.е холоднее - до 4..6 с "минусом", днем +1...+3.В ближайшие три дня в Крыму ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, штормовое предупреждение