https://crimea.ria.ru/20260114/sneg-s-dozhdem-i-gololed-pogoda-v-krymu-na-14-yanvarya-1152359629.html
Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на 14 января
Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на 14 января
В Крыму 14 января ожидается неустойчивый характер погоды - пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. В отдельных районах... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T00:01
2026-01-14T00:01
2026-01-14T00:01
погода в крыму
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152063633_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56122bab3aa6da8380cbe5f0950a0630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Крыму 14 января ожидается неустойчивый характер погоды - пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололедица. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии облачно, ночью и днем будет идти дождь со снегом. Ночью будет 1-3 градуса мороза, днем до +3 градусов. В Евпатории также пройдут дожди со снегом, ночью бу.е холоднее - до 4..6 с "минусом", днем +1...+3.В ближайшие три дня в Крыму ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152063633_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e09fdf1e4080545b5e1b998fa63bc75a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, штормовое предупреждение
Снег с дождем и гололед: погода в Крыму на 14 января
В Крыму в среду сильный снег и гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Крыму 14 января ожидается неустойчивый характер погоды - пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололедица. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, на южном побережье -1…-3, днем -2…+3, в горах -5…-7", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии облачно, ночью и днем будет идти дождь со снегом. Ночью будет 1-3 градуса мороза, днем до +3 градусов. В Евпатории также пройдут дожди со снегом, ночью бу.е холоднее - до 4..6 с "минусом", днем +1...+3.
В ближайшие три дня в Крыму ожидаются
обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.