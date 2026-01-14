https://crimea.ria.ru/20260114/situatsiya-na-dorogakh-kryma-seychas-1152367670.html

Ситуация на дорогах Крыма сейчас

В Крыму по состоянию на утро среды дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, осадков не наблюдается, дороги сухие. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T07:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на утро среды дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, осадков не наблюдается, дороги сухие. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Температура воздуха в различных регионах Крыма на данный момент от -2 до -7 градусов.В Судаке, в том числе на Грушевском перевале, Черноморском, Симферопольском, Красноперекопском, Красногвардейском, Сакском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Алуште и Ангарском перевале – без осадков, покрытие сухое.В Ялте без осадков, дорожное покрытие мокрое. Специалисты провели необходимую обработку, сообщили в пресс-службе.Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

