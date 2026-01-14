Рейтинг@Mail.ru
14.01.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260114/situatsiya-na-dorogakh-kryma-seychas-1152367670.html
Ситуация на дорогах Крыма сейчас
Ситуация на дорогах Крыма сейчас - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма сейчас
В Крыму по состоянию на утро среды дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, осадков не наблюдается, дороги сухие. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111549/42/1115494276_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_b56c3570a8aaeef1a7bf22babc2c701e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на утро среды дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, осадков не наблюдается, дороги сухие. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Температура воздуха в различных регионах Крыма на данный момент от -2 до -7 градусов.В Судаке, в том числе на Грушевском перевале, Черноморском, Симферопольском, Красноперекопском, Красногвардейском, Сакском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Алуште и Ангарском перевале – без осадков, покрытие сухое.В Ялте без осадков, дорожное покрытие мокрое. Специалисты провели необходимую обработку, сообщили в пресс-службе.Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, дороги, дороги крыма, крымавтодор, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Ситуация на дорогах Крыма сейчас

В Крыму дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей

07:07 14.01.2026 (обновлено: 07:08 14.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожная техника ГУП РК "Крымавтодор"
Дорожная техника ГУП РК Крымавтодор - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на утро среды дорожники проводят превентивную обработку покрытия основных магистралей, осадков не наблюдается, дороги сухие. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".
"По Республике Крым отмечается понижение температуры. Осадков не наблюдается, местами сохраняется незначительный снег. Дорожники продолжают круглосуточный мониторинг и превентивную обработку покрытия", - говорится в сообщении.
Температура воздуха в различных регионах Крыма на данный момент от -2 до -7 градусов.
В Судаке, в том числе на Грушевском перевале, Черноморском, Симферопольском, Красноперекопском, Красногвардейском, Сакском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Алуште и Ангарском перевале – без осадков, покрытие сухое.
В Ялте без осадков, дорожное покрытие мокрое. Специалисты провели необходимую обработку, сообщили в пресс-службе.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
