Сергей Королев: к звездам через тернии Коктебеля

Сергей Королев: к звездам через тернии Коктебеля - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Сергей Королев: к звездам через тернии Коктебеля

14.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Колыбелью отечественной авиации считается Коктебель. Именно сюда в 1920-е и 1930-е годы со всего СССР съезжались на соревнования планеристов те, кому предстояло стать основателями советской авиации – Сергей Ильюшин, Александр Яковлев, Олег Антонов. Здесь же с ними соревновался – и как планерист, и как конструктор – будущий основоположник практической космонавтики, в ту пору студент Московского высшего технического училища имени Николая Баумана Сергей Королев. Потрясенный возможностью космоплавания, с юных лет смысл своей жизни он видел в том, чтобы "пробиться к звездам".Каждый из этих молодых гениев пробивался к своим звездам через тернии. Не только образные, но и вполне реальные густые заросли терновника, который растет в Коктебеле.13 апреля 1961 года передовицу газеты "Правда" украсил графический рисунок: прорвавшийся в космос советский человек держит в руке алое знамя с изображением Владимира Ленина. Так изобразил "великое событие в истории человечества", как гласила надпись над заглавием издания, летчик, художник-иллюстратор, внук художника Ивана Айвазовского Константин Арцеулов.Как минимум за полвека до этого события, в прогулке пешком из Коктебеля в Феодосию с поэтом Максимилианом Волошиным, авиатор рассказал тому о восходящих потоках в здешних краях.Исследовавший гору как "мир, открытый настежь бешенству ветров", в 1929 году авиатор на созданном Королевым и Сергеем Люшиным планере "Коктебель" установил всесоюзный рекорд дальности "парящего полета", пролетев 13 км. Еще один рекорд на другом планере Королева, выполнив сразу три мертвые петли, установил пилот Василий Степанченок.Арцеулов возглавил оргкомитет Первых всесоюзных планерных испытаний, которые решили провести в Коктебеле. Они состоялись осенью 1923 года. В ходе испытаний планера в сентябре 1924 года здесь погиб планерист Петр Клементьев. В память о нем Узун-Сырт переименовали в Гору Клементьева. Через четыре года на планерные состязания в Крым из Москвы прибыл будущий отец советской космонавтики Сергей Королев. По дороге в Коктебель он заехал в Алупку, где со своими родителями отдыхала его будущая супруга Ксения Винцентини. По словам их совместной дочери Наталии, там отец пробыл 5 дней, в течение которых молодые купались в море, любовались Воронцовским дворцом и парком, совершали прогулки в Симеиз, а по вечерам, сидя на скалах, созерцали небо и звезды.Пятидневка беззаботности сменилась насыщенными спортивными буднями. "Утром приходилось рано вставать, быстро завтракать в столовой и ехать на мажарах (телегах, запряженных волами) на гору Узун-Сырт, или Клементьева, как она теперь называлась. Гора находилась в семи километрах от поселка и протянулась на 7,5 км с запада на восток. Она имела форму подковы и вместе с Баракольской впадиной образовывала словно бы чашу. Такая конфигурация благоприятствовала возникновению восходящих воздушных потоков, столь важных для полетов планеров <…> По инициативе Арцеулова, возглавлявшего безмоторный центр в Обществе друзей воздушного флота, для планерных состязаний и было выбрано именно это место. Когда в Коктебель стали приезжать планеристы, Максимилиан Александрович Волошин всячески помогал им, а Арцеулову подарил свою акварель с видом Узун-Сырта и надписью: "Дорогому К. К. Арцеулову, зачинателю Узун-Сырта". Эта акварель теперь хранится в Доме-музее Волошина в Коктебеле", – рассказывает Наталия Королева.Первые планерные соревнования запомнились Сергею Павловичу многократно повторявшимися толчками землетрясения, чей очаг располагался под морским дном, южнее Ялты, и был вытянут вдоль побережья полуострова. К счастью, одноэтажный кирпичный дом, в котором поселили конструктора, устоял под натиском стихии."Все идет прекрасно, даже лучше, чем я думал, и, кажется, первый раз в жизни чувствую колоссальное удовлетворение, и мне хочется крикнуть что-то навстречу ветру, обнимающему мое лицо и заставляющему вздрагивать мою красную птицу при порывах. И как-то не верится, что такой тяжелый кусок металла и дерева может летать. Но достаточно только оторваться от Земли, как чувствуешь, что машина словно оживает и летит со свистом, послушная каждому движению руля. Разве не наибольшее удовлетворение и награда самому летать на своей же машине?! Ради этого можно забыть все: и целую вереницу бессонных ночей, дней, потраченных в упорной работе без отдыха, без передышки", – писал Королев матери из Крыма после испытаний первого самолета своей конструкции.Осенью 1928 года он снова встретился с Ксенией, которая на этот раз отдыхала вместе с родителями в доме отдыха "Вилла роз" в Алуште. Проведя с возлюбленной считанные дни, окрыленный идеями, снова отправился в Коктебель, где на время соревнований поселился в одной комнате с инженером Петром Флеровым.На VI Всесоюзных планерных состязаниях в октябре 1929 года Королев с триумфом выступил не только как планерист, но и как конструктор. Причем полет на собственном планере совершил сам. Отзывы о полете были опубликованы в журналах "Авиация и химия" и "Наука и техника". В последнем издании отмечалось: "Отец бережно хранил журнальную вырезку с этими словами. Высокую оценку планера "Коктебель" дали также журналы "Самолет" и "Вестник воздушного флота" (1929). В перечне научных трудов и проектно-конструкторских работ, составленном отцом в 1958 году в связи с выдвижением его кандидатуры в действительные члены Академии наук СССР, в разделе "Конструкции" он отметил:По пути назад в Москву конструктор решил заехать на один день в Одессу. В город, где Королев провел детство и юность, он отправился из Феодосии на пароходе "Ленин". По пути написал письмо матери."Отсыпаюсь вдоволь и досыта любуюсь морем. Приятно побыть одному среди такого количества воды, тем более, что я первый раз совершаю такое "большое" морское путешествие, – признавался он. – Вчера еще, когда мы шли вдоль крымского берега, я все время торчал на палубе и не мог глаз отвести от крымских гор, окутанных лиловатым туманом. До чего изумительно красивы их громады с каймой из белых облаков на вершинах! Места все страшно знакомые, порою узнаешь отдельные камни и скалы, на которых бывал так недавно. Хорош все-таки Крым – воистину здравница всесоюзная, точно громадный сад, омываемый морем".В сентябре 1932 года Королев с Ксенией Максимилиановной, уже официальной супругой, отдыхали в Судаке. По дороге пара заехала в Севастополь, где осмотрела исторические места и сфотографировалась у памятника генералу Эдуарду Тотлебену и участникам обороны Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов.По словам дочери конструктора Наталии, это был первый после женитьбы родителей отпуск, который молодожены проводили вместе. "Из Севастополя поплыли в Судак, – пишет она. – Санаторий располагался в живописном месте на берегу моря и имел прекрасный пляж. Санаторный режим отсутствовал. Скорее, это был дом отдыха или пансионат. Примечательно, что хотя отдыхали в основном семейные пары, жили все врозь. Мужчины занимали огромную комнату с большим количеством коек в "мужском" деревянном доме, женщины – аналогичное помещение в "женском". Но хоть жили порознь, время проводили вместе. Утром выбегали на физзарядку. Днем – купались в море, катались на шлюпках, много гуляли. Перед ужином отец ежедневно с большим азартом играл в волейбол, а мама переживала за него среди болельщиков. Вечерами подолгу сидели на пляже, любовались морем и звездным небом".От "Коктебеля" к "Венере-1"В Крым Королев вернулся после Великой Отечественной войны, пройдя через многолетний ад репрессий и кропотливой работы в конструкторских бюро тюремного типа. Примечательно, что конструктора, в 1938-м по ложному доносу обвиненного во "вредительстве", реабилитировали из-за отсутствия состава преступления в апреле 1957 года, за полгода до запуска первого в истории искусственного спутника Земли. "Звонкие позывные" последнего, по словам Королева, "разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества".Создатель советской ракетно-космической техники, сделавшей СССР передовой в космической отрасли державой, Королев вспомнил о побережье восточного Крыма как месте для проведения тогда еще будущими космонавтами тренировок по приводнению."Каков шанс, что летательный аппарат приземлится, к примеру, не в глухом Алтайском крае, а где-то в океане? – риторически замечает председатель Клуба любителей истории Феодосии Константин Виноградов. – И он вернулся в Феодосию, где прошло его становление как конструктора. К концу 50-х годов прошлого столетия это был закрытый город, здесь находились специальные полигоны для испытания новых образцов военной техники. Он вспомнил, что есть полигон Чауда, где можно проводить морские летные испытания всех спускаемых аппаратов. Задача была понять: как будет реагировать на нахождение в водной среде аппарат, какой он должен быть формы, как будут чувствовать себя космонавты в сложнейших условиях качки. Одно дело – корабль, совсем другое – "шарик". Как и сколько часов смогут космонавты находиться в замкнутом пространстве с нехваткой кислорода – эти аспекты здесь он и отрабатывал. Испытания проходили в самых неблагоприятных метеорологических условиях, при сильном волнении моря. Жил Сергей Павлович в доме на улице Карла Либкнехта (Земской). Космонавты поначалу проживали в районе пгт Кировского, пока Юрий Алексеевич Гагарин не предложил поселить его и сослуживцев в гостиницу "Асторию" на привокзальной площади Феодосии. Серьезно измотанным после испытаний космонавтам нужны были человеческие условия для восстановления. Гагарин убедил Королева в том, чтобы первая группа космонавтов жила в "Астории". Более того, он добился, чтобы там было нормальное питание, потому что поначалу их кормили не очень хорошо".При непосредственном участии Королева в 1958 году на южном склоне горы Кошка близ Симеиза был развернут временный пункт управления автоматическими межпланетными станциями, который уже 2 января 1959-го принимал и обрабатывал информацию с первой советской станции "Луна".Вместе с академиком Мстиславом Келдышем Королев предложил, а ЦК КПСС и Советское правительство в декабре 1959-го приняли решение, создать в Евпатории Центр дальней космической связи. В июне 1960 года Генштаб Вооруженных Сил СССР выпустил директиву о формировании Центра. В рекордные сроки в районе сел Витино и Песчаное (сегодня это территория Сакского района) военные построили две площадки – передающую и принимающую. В феврале 1961 года, менее чем за 2 месяца до исторического полета Юрия Гагарина, ЦДКС приступил к управлению первой в мире автоматической межпланетной станцией "Венера-1". Тогда же в Крым вылетели Королев и Келдыш. Самолет с академиками приземлился на военном аэродроме в городе Саки, что в 20 км от Евпатории. Оттуда на автомобиле советские пионеры космической отрасли отправились в Центр. На берегу моря в селе Витино располагались "домик космонавтов", пансионат и небольшая гостиница. Королев неоднократно приезжал в центр. Стол, за которым работал ученый, сегодня представлен в экспозиции музея ЦДКС, как и настольная лампа, что освещала "путь" идеям конструктора. До конца 1970-х годов из евпаторийского Центра дальней космической связи осуществлялось управление всеми советскими космическими аппаратами.В один из последних визитов в Крым (возможно, последний) "главный конструктор", как при жизни называли засекреченного Королева советские СМИ, посетил "Артек". На фото, сделанном 18 июля 1965 года на Центральном стадионе лагеря, Сергей Павлович сидит рядом с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Через полгода, спустя пару дней после дня рождения, 59-летний "безымянный" академик умрет на операционном столе — и родится героическая легенда о советском человеке, который первым в истории проложил дорогу в космос.Алексей ВакуленкоСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

