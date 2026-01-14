https://crimea.ria.ru/20260114/rada-so-vtoroy-popytki-naznachila-novogo-ministra-oborony-ukrainy-1152383036.html

Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины

Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины

Верховная рада Украины одобрила назначение Михаила Федорова министром обороны страны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины одобрила назначение Михаила Федорова министром обороны страны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.За данное решение проголосовали 263 парламентария. Накануне Раде не хватило голосов, чтобы перейти к вопросу назначения Федорова.На посту главы украинского оборонного ведомства Федоров сменил Дениса Шмыгаля, проработавшего в этой должности менее полугода. Ранее Владимир Зеленский предложил Шмыгалю занять пост первого вице-премьера.Сам Михаил Федоров ранее руководил министерством цифровой трансформации Украины.Накануне Верховная рада отправила в отставку Василия Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины.* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего"Игры престолов" и сигнал России: что значат новые назначения на УкраинеЗеленский назначил врио главы СБУ

