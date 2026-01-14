Рейтинг@Mail.ru
Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 14.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260114/rada-so-vtoroy-popytki-naznachila-novogo-ministra-oborony-ukrainy-1152383036.html
Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины
Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины
Верховная рада Украины одобрила назначение Михаила Федорова министром обороны страны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины одобрила назначение Михаила Федорова министром обороны страны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.За данное решение проголосовали 263 парламентария. Накануне Раде не хватило голосов, чтобы перейти к вопросу назначения Федорова.На посту главы украинского оборонного ведомства Федоров сменил Дениса Шмыгаля, проработавшего в этой должности менее полугода. Ранее Владимир Зеленский предложил Шмыгалю занять пост первого вице-премьера.Сам Михаил Федоров ранее руководил министерством цифровой трансформации Украины.Накануне Верховная рада отправила в отставку Василия Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины.* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
украина, верховная рада украины, минобороны украины, в мире, политика, новости
Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины

Верховная рада со второй попытки назначила Михаила Федорова министром обороны Украины

14:07 14.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве на фоне ежегодного послания президента Украины В. Зеленского
Ситуация в Киеве на фоне ежегодного послания президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины одобрила назначение Михаила Федорова министром обороны страны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
За данное решение проголосовали 263 парламентария. Накануне Раде не хватило голосов, чтобы перейти к вопросу назначения Федорова.
Таким образом, Федоров стал четвертыми главой минобороны Украины за время проведения Россией специальной военной операции.
На посту главы украинского оборонного ведомства Федоров сменил Дениса Шмыгаля, проработавшего в этой должности менее полугода. Ранее Владимир Зеленский предложил Шмыгалю занять пост первого вице-премьера.
Сам Михаил Федоров ранее руководил министерством цифровой трансформации Украины.
Накануне Верховная рада отправила в отставку Василия Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины.
* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Лента новостейМолния