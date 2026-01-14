https://crimea.ria.ru/20260114/rada-so-vtoroy-popytki-naznachila-novogo-ministra-oborony-ukrainy-1152383036.html
Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины
Верховная рада Украины одобрила назначение Михаила Федорова министром обороны страны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины одобрила назначение Михаила Федорова министром обороны страны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.За данное решение проголосовали 263 парламентария. Накануне Раде не хватило голосов, чтобы перейти к вопросу назначения Федорова.На посту главы украинского оборонного ведомства Федоров сменил Дениса Шмыгаля, проработавшего в этой должности менее полугода. Ранее Владимир Зеленский предложил Шмыгалю занять пост первого вице-премьера.Сам Михаил Федоров ранее руководил министерством цифровой трансформации Украины.Накануне Верховная рада отправила в отставку Василия Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины.* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего"Игры престолов" и сигнал России: что значат новые назначения на УкраинеЗеленский назначил врио главы СБУ
