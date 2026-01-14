Рейтинг@Mail.ru
Пять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Пять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн
Пять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Пять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн
35-летний "мастер по ремонту" из Краснодара пять лет обманывал заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и... РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. 35-летний "мастер по ремонту" из Краснодара пять лет обманывал заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и не начал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, объявление о ремонте квартир "под ключ" фигурант разместил в интернете еще в 2021 году. Он выезжал к заказчикам, делал замеры, обещал сделать ремонт, брал предоплату, а после этого просто переставал выходить на связь.Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
происшествия, крым, новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым
Пять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн

"Ремонтник" из Краснодара пять лет собирал предоплату с заказчиков

22:03 14.01.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРемонт
Ремонт - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. 35-летний "мастер по ремонту" из Краснодара пять лет обманывал заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и не начал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным правоохранителей, объявление о ремонте квартир "под ключ" фигурант разместил в интернете еще в 2021 году. Он выезжал к заказчикам, делал замеры, обещал сделать ремонт, брал предоплату, а после этого просто переставал выходить на связь.
"За пять лет аферист успел обманул 16 кубанцев. За все время мужчина "взял предоплату" на сумму больше 10 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги
В Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров
Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам
 
ПроисшествияКрымНовости КрымаМошенничествоМВД по Республике Крым
 
