https://crimea.ria.ru/20260114/pyat-let-obeschaniy-master-iz-krasnodara-kinul-zakazchikov-na-10-mln-1152390357.html

Пять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн

Пять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Пять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн

35-летний "мастер по ремонту" из Краснодара пять лет обманывал заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и... РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T22:03

2026-01-14T22:03

2026-01-14T22:03

происшествия

крым

новости крыма

мошенничество

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1d/1119108807_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_537fb23aaa60cc8c844af3d37daa126a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. 35-летний "мастер по ремонту" из Краснодара пять лет обманывал заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и не начал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, объявление о ремонте квартир "под ключ" фигурант разместил в интернете еще в 2021 году. Он выезжал к заказчикам, делал замеры, обещал сделать ремонт, брал предоплату, а после этого просто переставал выходить на связь.Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньгиВ Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеровНовая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым