"Провалила экзамен": что случится с Европой из-за Украины - РИА Новости Крым, 14.01.2026
"Провалила экзамен": что случится с Европой из-за Украины
"Провалила экзамен": что случится с Европой из-за Украины - РИА Новости Крым, 14.01.2026
"Провалила экзамен": что случится с Европой из-за Украины
Европа на фоне украинского конфликта окончательно провалила экзамен по объединению в государство-цивилизацию, какими являются Россия, США и Китай, потому не... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T11:39
2026-01-14T11:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Европа на фоне украинского конфликта окончательно провалила экзамен по объединению в государство-цивилизацию, какими являются Россия, США и Китай, потому не способна стать участником переговорного процесса по определению условий нового миропорядка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.По его мнению, той Европы, которая могла бы вести переговоры о миропорядке с Россией, о чем сегодня заявляют в ряде стран ЕС, не существует.По словам эксперта, сегодня можно сказать, что Европа на фоне украинского конфликта окончательно провалила экзамен по формированию государства-цивилизации, которым могла стать."Европа не сдает, она проваливает экзамен на суверенное суперобъединение. Есть суперобъеднения, то есть государства-цивилизации, как, например, Соединенные Штаты Америки – англосаксонское пространство. Есть Китай, есть Россия. А Европа не консолидируется почему-то. Там происходят какие-то большие проблемы – коррупционные, бюрократические", – указал Шевченко.И сегодня в таком клубке проблем договориться внутри себя у Европы никак не получится, считает он."Как евробюрократы будут договариваться? Там Словакия, Чехия скажут: "Нет, не хотим", – заметил Шевченко.Он также предположил, что ныне звучащие из Европы заявления о необходимости продолжать поддерживать Украину "всего лишь пылевая завеса, поскольку европейские арсеналы очень истощены"."И более всего истощены в процентном отношении по отношению к своему бюджету и запасам военных материалов арсеналы Дании, она больше всего помогла Украине", – сказал эксперт.Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике ЕвропыПолитолог делает вывод, что ослабленная и выжатая в ходе противостояния с РФ на полях Украины Европа в условия агрессивной политики США в конце концов утратит какое-либо влияние не только внутри себя самой, но и в Северной, и в Южной Америке, где сегодня есть ее земли."Трамп (Дональд, президент США) вполне четко, без всяких экивоков, озвучил, что мы (Соединенные Штаты – ред.) продолжаем восстанавливать доктрину Монро, принятую в 19 веке. Ее смысл: Америка для американцев. То есть все, что будут делать США в Северной и Южной Америке, решают американские страны и сами народы. Европы это не касается. Европейское присутствие в Северной и Южной Америке будет уничтожено", – сказал Шевченко.А значит, "Гренландия уйдет в Соединенные Штаты Америки так или иначе, в том или ином формате: красиво или некрасиво, с сохраняемым лицом или без сохраняемого лица", считает политолог.Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с РоссиейАналогичная судьба может постигнуть и бывшую французскую колонию, а ныне заморский департамент Франции – Гвиану в Южной Америке и ряд других территорий, предрек эксперт.
"Провалила экзамен": что случится с Европой из-за Украины

Европа из-за Украины провалила экзамен по объединению в государство-цивилизацию – эксперт

11:39 14.01.2026
 
© РИА Новости . Алекс МакнотонФлаг Европейского Союза (ЕС). Архивное фото
Флаг Европейского Союза (ЕС). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Европа на фоне украинского конфликта окончательно провалила экзамен по объединению в государство-цивилизацию, какими являются Россия, США и Китай, потому не способна стать участником переговорного процесса по определению условий нового миропорядка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
По его мнению, той Европы, которая могла бы вести переговоры о миропорядке с Россией, о чем сегодня заявляют в ряде стран ЕС, не существует.
"Что такое Дания, я знаю. Что такое Франция, знаю. Макрон, президент Франции, – да, понятно. А что такое Европа? Там есть суверенные государства, которые создали некую конфедерацию, Европейский союз в рамках своих экономических и отчасти внутриполитических интересов. И что значит Европа будет вести переговоры? Кто ее будет представлять? Кто будет делегатом от всех стран? Очень аморфная ситуация", – прокомментировал политолог.
По словам эксперта, сегодня можно сказать, что Европа на фоне украинского конфликта окончательно провалила экзамен по формированию государства-цивилизации, которым могла стать.
"Европа не сдает, она проваливает экзамен на суверенное суперобъединение. Есть суперобъеднения, то есть государства-цивилизации, как, например, Соединенные Штаты Америки – англосаксонское пространство. Есть Китай, есть Россия. А Европа не консолидируется почему-то. Там происходят какие-то большие проблемы – коррупционные, бюрократические", – указал Шевченко.
И сегодня в таком клубке проблем договориться внутри себя у Европы никак не получится, считает он.
"Как евробюрократы будут договариваться? Там Словакия, Чехия скажут: "Нет, не хотим", – заметил Шевченко.
Он также предположил, что ныне звучащие из Европы заявления о необходимости продолжать поддерживать Украину "всего лишь пылевая завеса, поскольку европейские арсеналы очень истощены".
"И более всего истощены в процентном отношении по отношению к своему бюджету и запасам военных материалов арсеналы Дании, она больше всего помогла Украине", – сказал эксперт.
Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы
Политолог делает вывод, что ослабленная и выжатая в ходе противостояния с РФ на полях Украины Европа в условия агрессивной политики США в конце концов утратит какое-либо влияние не только внутри себя самой, но и в Северной, и в Южной Америке, где сегодня есть ее земли.
"Трамп (Дональд, президент США) вполне четко, без всяких экивоков, озвучил, что мы (Соединенные Штаты – ред.) продолжаем восстанавливать доктрину Монро, принятую в 19 веке. Ее смысл: Америка для американцев. То есть все, что будут делать США в Северной и Южной Америке, решают американские страны и сами народы. Европы это не касается. Европейское присутствие в Северной и Южной Америке будет уничтожено", – сказал Шевченко.
А значит, "Гренландия уйдет в Соединенные Штаты Америки так или иначе, в том или ином формате: красиво или некрасиво, с сохраняемым лицом или без сохраняемого лица", считает политолог.
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
Аналогичная судьба может постигнуть и бывшую французскую колонию, а ныне заморский департамент Франции – Гвиану в Южной Америке и ряд других территорий, предрек эксперт.
