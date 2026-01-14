"Провалила экзамен": что случится с Европой из-за Украины

https://crimea.ria.ru/20260114/provalila-ekzamen-chto-sluchitsya-s-evropoy-iz-za-ukrainy-1152374637.html

Европа на фоне украинского конфликта окончательно провалила экзамен по объединению в государство-цивилизацию, какими являются Россия, США и Китай, потому не... РИА Новости Крым, 14.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Европа на фоне украинского конфликта окончательно провалила экзамен по объединению в государство-цивилизацию, какими являются Россия, США и Китай, потому не способна стать участником переговорного процесса по определению условий нового миропорядка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.По его мнению, той Европы, которая могла бы вести переговоры о миропорядке с Россией, о чем сегодня заявляют в ряде стран ЕС, не существует.По словам эксперта, сегодня можно сказать, что Европа на фоне украинского конфликта окончательно провалила экзамен по формированию государства-цивилизации, которым могла стать."Европа не сдает, она проваливает экзамен на суверенное суперобъединение. Есть суперобъеднения, то есть государства-цивилизации, как, например, Соединенные Штаты Америки – англосаксонское пространство. Есть Китай, есть Россия. А Европа не консолидируется почему-то. Там происходят какие-то большие проблемы – коррупционные, бюрократические", – указал Шевченко.И сегодня в таком клубке проблем договориться внутри себя у Европы никак не получится, считает он."Как евробюрократы будут договариваться? Там Словакия, Чехия скажут: "Нет, не хотим", – заметил Шевченко.Он также предположил, что ныне звучащие из Европы заявления о необходимости продолжать поддерживать Украину "всего лишь пылевая завеса, поскольку европейские арсеналы очень истощены"."И более всего истощены в процентном отношении по отношению к своему бюджету и запасам военных материалов арсеналы Дании, она больше всего помогла Украине", – сказал эксперт.Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике ЕвропыПолитолог делает вывод, что ослабленная и выжатая в ходе противостояния с РФ на полях Украины Европа в условия агрессивной политики США в конце концов утратит какое-либо влияние не только внутри себя самой, но и в Северной, и в Южной Америке, где сегодня есть ее земли."Трамп (Дональд, президент США) вполне четко, без всяких экивоков, озвучил, что мы (Соединенные Штаты – ред.) продолжаем восстанавливать доктрину Монро, принятую в 19 веке. Ее смысл: Америка для американцев. То есть все, что будут делать США в Северной и Южной Америке, решают американские страны и сами народы. Европы это не касается. Европейское присутствие в Северной и Южной Америке будет уничтожено", – сказал Шевченко.А значит, "Гренландия уйдет в Соединенные Штаты Америки так или иначе, в том или ином формате: красиво или некрасиво, с сохраняемым лицом или без сохраняемого лица", считает политолог.Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с РоссиейАналогичная судьба может постигнуть и бывшую французскую колонию, а ныне заморский департамент Франции – Гвиану в Южной Америке и ряд других территорий, предрек эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа Выход США из НАТО ставит новые угрозы перед Россией – мнение Вторжение в Гренландию: возможна ли война между США и Европой

