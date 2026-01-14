https://crimea.ria.ru/20260114/protesty-v-irane-kak-budut-deystvovat-ssha-i-chego-zhdat-v-dalneyshem-1152372159.html

Протесты в Иране: как будет действовать Трамп и чего ждать дальше

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. США продолжат попытки дестабилизировать ситуацию в Иране, в том числе используя внутренние противоречия, военная операция по аналогии с недавним вторжением в Венесуэлу вряд ли возможна. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.По мнению Шатилова, после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в мае 2024 года в элите страны произошел определенный раскол и началась "подковерная борьба" между консервативным крылом и сторонниками налаживания отношений с Западом. Именно этот внутренний конфликт является главной угрозой для Ирана, считает эксперт.Если ситуацию удастся "раскачать" до критического уровня, со стороны Трампа могут последовать более решительные действия, полагает Шатилов. Также многое будет зависеть от позиции Китая и России, и от того, какая с их стороны поступит поддержка и помощь Тегерану, добавил он.Масштабной военной операции против Ирана США проводить пока опасаются, считает политолог. Против этого выступят, прежде всего, партнеры американцев по региону – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, поскольку активные военные действия дестабилизируют ситуацию с ценами на нефть, пояснил эксперт."Что касается Израиля, там тоже не все так просто. С одной стороны, Израиль всей душой желает разгрома своего главного противника на Ближнем Востоке. С другой стороны, если Америка будет наносить удар по Ирану, именно Израиль примет асимметричные удары со стороны Тегерана. Многие представители населения и даже элиты Израиля тоже опасаются такого развития событий", - отметил Шатилов.Протесты в ИранеВ конце декабря в Иране начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Протесты начались в Тегеране и затем охватили значительную часть страны. Митинги переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Протестующие призывали к свержению политического строя исламской республики. Жертвы были как со стороны силовиков, так и со стороны участников беспорядков.10 января сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, Реза Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Также он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации 11 января пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.12 января власти Ирана заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.Президент США Дональд Трамп 13 января заявил о поддержке беспорядков в Иране. Также он пообещал "оказать помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является "победа", но не уточнил, в чем именно она должна заключаться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карлсон: США утратили право критиковать Россию после операции в Венесуэле Гражданам и союзникам США следует покинуть Иран – Трамп Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией

