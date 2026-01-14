https://crimea.ria.ru/20260114/pri-atake-na-rostovskuyu-oblast-vzryvnaya-volna-udarila-po-detskomu-sadu-1152391373.html

При атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому саду

При атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому саду - РИА Новости Крым, 14.01.2026

При атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому саду

ВСУ продолжают попытки атаковать Ростовскую область – в этот раз взрывной волной повредило детский сад в селе Стефанодар, сообщает губернатор региона Юрий... РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T17:24

2026-01-14T17:24

2026-01-14T17:24

ростовская область

юрий слюсарь

новости

дети

детский сад

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают попытки атаковать Ростовскую область – в этот раз взрывной волной повредило детский сад в селе Стефанодар, сообщает губернатор региона Юрий СлюсарьПо его словам, очередная воздушная атака началась в области около 14:00. В селе Стефанодар Азовского района взрывной волной выбило окно в детском саду "Колокольчик".О напомнил, что режим беспилотной опасности в Ростовской области еще не отменен и попросил гостей и жителей региона соблюдать осторожность.Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. В одной из квартир многоэтажного дома, атакованного украинскими беспилотниками в Ростове-на-Дону, было обнаружено тело мужчины. Также повреждены несколько многоэтажных домов, два частных дома сгорели. В одном из микрорайонов Ростова-на-Дону после падения БПЛА ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, дети, детский сад, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)