При атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому саду
При атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому саду
ВСУ продолжают попытки атаковать Ростовскую область – в этот раз взрывной волной повредило детский сад в селе Стефанодар, сообщает губернатор региона Юрий...
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают попытки атаковать Ростовскую область – в этот раз взрывной волной повредило детский сад в селе Стефанодар, сообщает губернатор региона Юрий СлюсарьПо его словам, очередная воздушная атака началась в области около 14:00. В селе Стефанодар Азовского района взрывной волной выбило окно в детском саду "Колокольчик".О напомнил, что режим беспилотной опасности в Ростовской области еще не отменен и попросил гостей и жителей региона соблюдать осторожность.Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. В одной из квартир многоэтажного дома, атакованного украинскими беспилотниками в Ростове-на-Дону, было обнаружено тело мужчины. Также повреждены несколько многоэтажных домов, два частных дома сгорели. В одном из микрорайонов Ростова-на-Дону после падения БПЛА ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область, юрий слюсарь, новости, дети, детский сад, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
При атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому саду

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают попытки атаковать Ростовскую область – в этот раз взрывной волной повредило детский сад в селе Стефанодар, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь
По его словам, очередная воздушная атака началась в области около 14:00. В селе Стефанодар Азовского района взрывной волной выбило окно в детском саду "Колокольчик".
"К счастью, никто из детей и персонала не пострадал. Находившихся в группе восьмерых малышей забрали домой родители", – уточнил губернатор.
О напомнил, что режим беспилотной опасности в Ростовской области еще не отменен и попросил гостей и жителей региона соблюдать осторожность.
Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. В одной из квартир многоэтажного дома, атакованного украинскими беспилотниками в Ростове-на-Дону, было обнаружено тело мужчины. Также повреждены несколько многоэтажных домов, два частных дома сгорели. В одном из микрорайонов Ростова-на-Дону после падения БПЛА ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.
