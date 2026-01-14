Рейтинг@Mail.ru
Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты
Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты
Послы 11 недружественных стран в четверг вручат президенту России Владимиру Путину верительные грамоты, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Послы 11 недружественных стран в четверг вручат президенту России Владимиру Путину верительные грамоты, сообщает РИА Новости.Верительная грамота – это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Как ранее сообщили в Кремле, в мероприятии примут участие дипломаты из ряда европейских государств, а также представители других стран.В частности, верительные грамоты вручат посол Франции Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, а также послы Чехии, Португалии и Италии – Даниэл Коштовал, Сара Феронья Мартинш и Стефано Бельтраме. В церемонии также примут участие послы Словакии и Словении Петер Припутен и Аленка Сухадолник.Кроме того, свои полномочия официально подтвердят представители Швеции, Норвегии, Австрии и Швейцарии – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Хейди Олуфсен, Герхард Зайллер и Юрг Стефан Бурри. В числе участников также посол Республики Корея Ли Сок Пэ.
новости, кремль, владимир путин (политик), россия, в мире, политика, вручение верительных грамот
Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты

Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты в Кремле

17:00 14.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Спасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Послы 11 недружественных стран в четверг вручат президенту России Владимиру Путину верительные грамоты, сообщает РИА Новости.
Верительная грамота – это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.
Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Как ранее сообщили в Кремле, в мероприятии примут участие дипломаты из ряда европейских государств, а также представители других стран.
В частности, верительные грамоты вручат посол Франции Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, а также послы Чехии, Португалии и Италии – Даниэл Коштовал, Сара Феронья Мартинш и Стефано Бельтраме. В церемонии также примут участие послы Словакии и Словении Петер Припутен и Аленка Сухадолник.
Кроме того, свои полномочия официально подтвердят представители Швеции, Норвегии, Австрии и Швейцарии – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Хейди Олуфсен, Герхард Зайллер и Юрг Стефан Бурри. В числе участников также посол Республики Корея Ли Сок Пэ.
Лента новостейМолния