Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты

Послы 11 недружественных стран в четверг вручат президенту России Владимиру Путину верительные грамоты, сообщает РИА Новости.
2026-01-14T17:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Послы 11 недружественных стран в четверг вручат президенту России Владимиру Путину верительные грамоты, сообщает РИА Новости.Верительная грамота – это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Как ранее сообщили в Кремле, в мероприятии примут участие дипломаты из ряда европейских государств, а также представители других стран.В частности, верительные грамоты вручат посол Франции Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, а также послы Чехии, Португалии и Италии – Даниэл Коштовал, Сара Феронья Мартинш и Стефано Бельтраме. В церемонии также примут участие послы Словакии и Словении Петер Припутен и Аленка Сухадолник.Кроме того, свои полномочия официально подтвердят представители Швеции, Норвегии, Австрии и Швейцарии – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Хейди Олуфсен, Герхард Зайллер и Юрг Стефан Бурри. В числе участников также посол Республики Корея Ли Сок Пэ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Послы 11 недружественных стран в четверг вручат президенту России Владимиру Путину верительные грамоты, сообщает РИА Новости.
Верительная грамота – это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.
Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Как ранее сообщили в Кремле, в мероприятии примут участие дипломаты из ряда европейских государств, а также представители других стран.
В частности, верительные грамоты вручат посол Франции Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, а также послы Чехии, Португалии и Италии – Даниэл Коштовал, Сара Феронья Мартинш и Стефано Бельтраме. В церемонии также примут участие послы Словакии и Словении Петер Припутен и Аленка Сухадолник.
Кроме того, свои полномочия официально подтвердят представители Швеции, Норвегии, Австрии и Швейцарии – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Хейди Олуфсен, Герхард Зайллер и Юрг Стефан Бурри. В числе участников также посол Республики Корея Ли Сок Пэ.
