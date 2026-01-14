https://crimea.ria.ru/20260114/posly-11-nedruzhestvennykh-stran-vruchat-putinu-veritelnye-gramoty-1152390568.html

Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты

Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты

Послы 11 недружественных стран в четверг вручат президенту России Владимиру Путину верительные грамоты, сообщает РИА Новости.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Послы 11 недружественных стран в четверг вручат президенту России Владимиру Путину верительные грамоты, сообщает РИА Новости.Верительная грамота – это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Как ранее сообщили в Кремле, в мероприятии примут участие дипломаты из ряда европейских государств, а также представители других стран.В частности, верительные грамоты вручат посол Франции Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, а также послы Чехии, Португалии и Италии – Даниэл Коштовал, Сара Феронья Мартинш и Стефано Бельтраме. В церемонии также примут участие послы Словакии и Словении Петер Припутен и Аленка Сухадолник.Кроме того, свои полномочия официально подтвердят представители Швеции, Норвегии, Австрии и Швейцарии – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Хейди Олуфсен, Герхард Зайллер и Юрг Стефан Бурри. В числе участников также посол Республики Корея Ли Сок Пэ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

