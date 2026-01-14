Рейтинг@Mail.ru
Почему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение
Почему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение
Почему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение
Почему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение
Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли за лидером "Батькивщины", экс-премьером Юлией Тимошенко не потому, что она подкупала депутатов, а на по...
2026-01-14T22:30
2026-01-14T22:30
юлия тимошенко
радио "спутник в крыму"
мнения
олег шевченко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
василий малюк
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли за лидером "Батькивщины", экс-премьером Юлией Тимошенко не потому, что она подкупала депутатов, а на по указке США после того, как ее партия помогла снять с должности главу СБУ Василия Малюка*. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Утром 14 января сотрудники антикоррупционных органов Украины провели обыски в офисе партии "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, ее подозревают в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Позже Тимошенко назвала обвинения абсурдными, а все происходящее "политическим заказом" в рамках зачистки конкурентов на фоне подготовки к выборам на Украине.Шевченко отметил, что "НАБУ – это не светлая антикоррупционная структура из людей с горящими сердцами и холодными головами, работающих в белых перчатках, а серьезный инструмент, который был продавлен США по контролю за украинской властью".При этом "все остальные депутаты виноваты ровно в том же: они либо брали, либо давали за переход из фракции в фракции, за голосование", добавил гость эфира."То есть это определенного рода коррупционная этика, которая является абсолютной нормой для Украины", – подытожил аналитик.Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал отставку Малюка* борьбой США и Британии за влияние. О своем уходе с должности Малюк объявил 5 января, заявив при этом, что останется "в системе" и будет проводить "спецоперации мирового уровня". Верховная рада Украины уволила Василия Малюка* с должности главы СБУ 13 января, решение поддержали 235 нардепов.* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины"Игры престолов" и сигнал России: что значат новые назначения на УкраинеЗеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего
украина
Почему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли за лидером "Батькивщины", экс-премьером Юлией Тимошенко не потому, что она подкупала депутатов, а на по указке США после того, как ее партия помогла снять с должности главу СБУ Василия Малюка*. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
Утром 14 января сотрудники антикоррупционных органов Украины провели обыски в офисе партии "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, ее подозревают в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Позже Тимошенко назвала обвинения абсурдными, а все происходящее "политическим заказом" в рамках зачистки конкурентов на фоне подготовки к выборам на Украине.
Шевченко отметил, что "НАБУ – это не светлая антикоррупционная структура из людей с горящими сердцами и холодными головами, работающих в белых перчатках, а серьезный инструмент, который был продавлен США по контролю за украинской властью".

"И к Тимошенко пришли не просто так, а после того, как она отдала голоса своей партии "Батькивщина", чтобы продавить очень не понравившийся американцам проект по снятию того же Малюка* с позиции СБУ. Ее голоса стали решающими, судя по статистике, и сразу же она стала виноватой", – сказал эксперт.

При этом "все остальные депутаты виноваты ровно в том же: они либо брали, либо давали за переход из фракции в фракции, за голосование", добавил гость эфира.
"То есть это определенного рода коррупционная этика, которая является абсолютной нормой для Украины", – подытожил аналитик.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал отставку Малюка* борьбой США и Британии за влияние. О своем уходе с должности Малюк объявил 5 января, заявив при этом, что останется "в системе" и будет проводить "спецоперации мирового уровня". Верховная рада Украины уволила Василия Малюка* с должности главы СБУ 13 января, решение поддержали 235 нардепов.
* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
