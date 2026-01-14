Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ
Препарат "Ракурс" для лечения рака прошел госрегистрацию и разрешен к использованию – ФМБА
© ФМБА РоссииРадиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra"
© ФМБА России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Препарат "Ракурс 223Ra", предназначенный для лечения некоторых видов онкологических заболеваний, прошел государственную регистрацию, первые партии лекарства уже поступили в медицинские учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
"Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Препарат "Ракурс 223Ra", в основе которого лежит радионуклид радий-223, предназначен для лечения определенных видов онкологических заболеваний, преимущественно при метастазах в костях. Радиоактивное излучение 223Ra целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни пациентов.
Ввод препарата в медицинскую практику является важным событием для российской медицины, открывающее перспективы для более эффективной терапии онкологических пациентов, отметили в ФМБА.
Ранее директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев заявил, что созданный в Институте ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических исследований новой терапии рака.
