Рейтинг@Mail.ru
Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260114/pervaya-partiya-preparata-rakurs-dlya-lecheniya-raka-postupila-v-bolnitsy-rf-1152381624.html
Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ
Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ
Препарат "Ракурс 223Ra", предназначенный для лечения некоторых видов онкологических заболеваний, прошел государственную регистрацию, первые партии лекарства уже РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T13:02
2026-01-14T13:02
онкология
рак
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
здравоохранение в россии
новости
здоровье
лекарство от рака
лекарства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152380654_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_d72e64211bbcbb71c77f81efe83705a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Препарат "Ракурс 223Ra", предназначенный для лечения некоторых видов онкологических заболеваний, прошел государственную регистрацию, первые партии лекарства уже поступили в медицинские учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России."Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ввод препарата в медицинскую практику является важным событием для российской медицины, открывающее перспективы для более эффективной терапии онкологических пациентов, отметили в ФМБА.Ранее директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев заявил, что созданный в Институте ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических исследований новой терапии рака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий В России зарегистрирован препарат для лечения рака легких
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152380654_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_6400eafd14d5ae08bb3b938ccc303c55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
онкология, рак, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), здравоохранение в россии, новости, здоровье, лекарство от рака, лекарства
Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ

Препарат "Ракурс" для лечения рака прошел госрегистрацию и разрешен к использованию – ФМБА

13:02 14.01.2026
 
© ФМБА РоссииРадиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra"
Радиофармацевтический лекарственный препарат Ракурс, 223Ra
© ФМБА России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Препарат "Ракурс 223Ra", предназначенный для лечения некоторых видов онкологических заболеваний, прошел государственную регистрацию, первые партии лекарства уже поступили в медицинские учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
"Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Препарат "Ракурс 223Ra", в основе которого лежит радионуклид радий-223, предназначен для лечения определенных видов онкологических заболеваний, преимущественно при метастазах в костях. Радиоактивное излучение 223Ra целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни пациентов.
© ФМБА РоссииРадиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra"
Радиофармацевтический лекарственный препарат Ракурс, 223Ra
© ФМБА России
Радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra"
Ввод препарата в медицинскую практику является важным событием для российской медицины, открывающее перспективы для более эффективной терапии онкологических пациентов, отметили в ФМБА.
Ранее директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев заявил, что созданный в Институте ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических исследований новой терапии рака.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий
В России зарегистрирован препарат для лечения рака легких
 
ОнкологияракФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)Здравоохранение в РоссииНовостиЗдоровьеЛекарство от ракаЛекарства
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Крыму экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий
13:29В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя
13:2431 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
13:22Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях
13:02Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ
12:49Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму
12:44Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи
12:25ВТБ: выдачи ипотеки в 2025 году сократились на 9%, до 4,3 трлн рублей
12:21Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву
12:14На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области
12:07Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил
12:02"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии
11:54В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного
11:45В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
11:39"Провалила экзамен": что случится с Европой из-за Украины
11:08Протесты в Иране: как будет действовать Трамп и чего ждать дальше
10:41Больше 85 тысяч абонентов в ЛНР без света из-за украинских атак
10:29В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
10:21Завербованная Киевом россиянка планировала убийство сотрудника ОПК
10:08Режим ЧС введен в Ростове после атаки
Лента новостейМолния