Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ

Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Препарат "Ракурс 223Ra", предназначенный для лечения некоторых видов онкологических заболеваний, прошел государственную регистрацию, первые партии лекарства уже поступили в медицинские учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России."Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ввод препарата в медицинскую практику является важным событием для российской медицины, открывающее перспективы для более эффективной терапии онкологических пациентов, отметили в ФМБА.Ранее директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев заявил, что созданный в Институте ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических исследований новой терапии рака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий В России зарегистрирован препарат для лечения рака легких

