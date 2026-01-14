https://crimea.ria.ru/20260114/opasnyy-podem--kak-kontroliruyut-uroven-rek-v-sevastopole-1152393813.html

Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Ситуация с паводковыми водами в Севастополе остается в норме, критического уровня подъема рек и водоемов не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства и спасательная служба Севастополя контролируют ситуацию. За дирекцией закреплены 47 ГТС, на которых установлены специальные водомерные рейки и паводковые сигнализаторы. Их проверяют до трех раз в день, в зависимости от погодных условий.По его словам, после новогоднего снегопада в реках поднимался уровень воды, но критических отметок он не достиг. Развожаев напомнил, что в прошлом году службы расчистили русла рек, отводящие каналы водосбросных сооружений и переливные трубы, и благодаря этому вся вода уходит без особых препятствий."Ситуация остается на контроле специалистов профильных ведомств", – подчеркнул Михаил Развожаев.Накануне сообщалось, что гидротехнические сооружения Севастополя справляются с паводками после многочисленных дождей и подъема уровня воды в реках из-за таяния снега на плато Ай-Петри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметокНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассамВ Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана

