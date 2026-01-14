Рейтинг@Mail.ru
Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе
Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе
Ситуация с паводковыми водами в Севастополе остается в норме, критического уровня подъема рек и водоемов не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Ситуация с паводковыми водами в Севастополе остается в норме, критического уровня подъема рек и водоемов не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства и спасательная служба Севастополя контролируют ситуацию. За дирекцией закреплены 47 ГТС, на которых установлены специальные водомерные рейки и паводковые сигнализаторы. Их проверяют до трех раз в день, в зависимости от погодных условий.По его словам, после новогоднего снегопада в реках поднимался уровень воды, но критических отметок он не достиг. Развожаев напомнил, что в прошлом году службы расчистили русла рек, отводящие каналы водосбросных сооружений и переливные трубы, и благодаря этому вся вода уходит без особых препятствий."Ситуация остается на контроле специалистов профильных ведомств", – подчеркнул Михаил Развожаев.Накануне сообщалось, что гидротехнические сооружения Севастополя справляются с паводками после многочисленных дождей и подъема уровня воды в реках из-за таяния снега на плато Ай-Петри.
РИА Новости Крым
Новости
Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе

Уровень воды в реках Севастополя не превышает критических отметок – Развожаев

18:47 14.01.2026
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Ситуация с паводковыми водами в Севастополе остается в норме, критического уровня подъема рек и водоемов не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Продолжаем мониторинг уровня воды в реках и водоемах Севастополя. Специалисты обследуют грунтовые плотины на предмет оползневых и фильтрационных процессов – к настоящему времени опасных явлений не выявлено", – сказано в сообщении.
Губернатор отметил, что сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства и спасательная служба Севастополя контролируют ситуацию. За дирекцией закреплены 47 ГТС, на которых установлены специальные водомерные рейки и паводковые сигнализаторы. Их проверяют до трех раз в день, в зависимости от погодных условий.

"Сегодня проинспектировали состояние гидротехнических сооружений на водоеме в Гончарном. Особый контроль ведется в селе Озерное, где сливаются речки Черная и Байдарка", – уточнил Развожаев.

По его словам, после новогоднего снегопада в реках поднимался уровень воды, но критических отметок он не достиг. Развожаев напомнил, что в прошлом году службы расчистили русла рек, отводящие каналы водосбросных сооружений и переливные трубы, и благодаря этому вся вода уходит без особых препятствий.
"Ситуация остается на контроле специалистов профильных ведомств", – подчеркнул Михаил Развожаев.
Накануне сообщалось, что гидротехнические сооружения Севастополя справляются с паводками после многочисленных дождей и подъема уровня воды в реках из-за таяния снега на плато Ай-Петри.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметок
На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
В Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана
 
