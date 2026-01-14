Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновения

https://crimea.ria.ru/20260114/novyy-asteroid-letit-k-zemle--zhdat-li-stolknoveniya-1152395992.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Информация о столкновение астероида CE2XZW2 с Землей является недостоверной. Об этом вечером в среду сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что открытый 13 января астероид CE2XZW2 с большой вероятностью может врезаться в Землю уже до конца текущих суток. При этом уточнялось, что размеры небесного объекта не большие. Поэтому, если вход в атмосферу Земли все же произойдет, объект неизбежно взорвется, а до поверхности планеты долетят только небольшие осколки.Ученые подчеркивают, что информация была запущенна без проверки, одним из околонаучных интернет-каналов.В 2029 году земляне столкнутся с реальной угрозой столкновения, которую несет другое небесное тело, сообщал ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко. Речь об астероиде "Апофис", который в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита. Небесное тело уже через три года пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники. Это будет самое плотное сближение за историю человечества с таким большим небесным телом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную системуКомета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть

