https://crimea.ria.ru/20260114/novyy-asteroid-letit-k-zemle--zhdat-li-stolknoveniya-1152395992.html
Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновения
Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновения - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновения
Информация о столкновение астероида CE2XZW2 с Землей является недостоверной. Об этом вечером в среду сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T20:11
2026-01-14T20:11
2026-01-14T20:11
новости
астрономия
космос
астероид
земля
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152395830_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_35642fb59f02ce0caf73f83f029d3f83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Информация о столкновение астероида CE2XZW2 с Землей является недостоверной. Об этом вечером в среду сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что открытый 13 января астероид CE2XZW2 с большой вероятностью может врезаться в Землю уже до конца текущих суток. При этом уточнялось, что размеры небесного объекта не большие. Поэтому, если вход в атмосферу Земли все же произойдет, объект неизбежно взорвется, а до поверхности планеты долетят только небольшие осколки.Ученые подчеркивают, что информация была запущенна без проверки, одним из околонаучных интернет-каналов.В 2029 году земляне столкнутся с реальной угрозой столкновения, которую несет другое небесное тело, сообщал ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко. Речь об астероиде "Апофис", который в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита. Небесное тело уже через три года пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники. Это будет самое плотное сближение за историю человечества с таким большим небесным телом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную системуКомета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152395830_0:0:1206:904_1920x0_80_0_0_b39f21bf4f8542a68d14b260d63cdfef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, астрономия, космос, астероид, земля, безопасность
Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновения
Сообщения о столкновение нового астероида с Землей является недостоверной – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Информация о столкновение астероида CE2XZW2 с Землей является недостоверной. Об этом вечером в среду сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что открытый 13 января астероид CE2XZW2 с большой вероятностью может врезаться в Землю уже до конца текущих суток. При этом уточнялось, что размеры небесного объекта не большие. Поэтому, если вход в атмосферу Земли все же произойдет, объект неизбежно взорвется, а до поверхности планеты долетят только небольшие осколки.
"Распространяющаяся в сети информация об ожидающемся в ближайшее время падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной", – заявили в Лаборатории.
Ученые подчеркивают, что информация была запущенна без проверки, одним из околонаучных интернет-каналов.
В 2029 году земляне столкнутся с реальной угрозой столкновения, которую несет другое небесное тело, сообщал ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко. Речь об астероиде "Апофис"
, который в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита. Небесное тело уже через три года пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники. Это будет самое плотное сближение за историю человечества с таким большим небесным телом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: