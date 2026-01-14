https://crimea.ria.ru/20260114/novye-dorozhnye-znaki-kak-povliyaet-novshestvo-na-bezopasnost-dvizheniya-1152351086.html

Новые дорожные знаки: как повлияет новшество на безопасность движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года в России вступил в силу ГОСТ о введении 60 новых дорожных знаков. Какие нововведения ждут водителей и как они повлияют на безопасность на дорогах страны, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель автошколы, автоэксперт Иван Новиков.По словам спикера, дополнительные указатели предназначены для снижения аварийности на российских дорогах и уменьшения визуального шума.В частности, появится вертикальный знак "Стоп-линия" и знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", предупреждающий, с какой скоростью следует ехать перед лежачим полицейским. Также особым образом будет обозначена парковка автомобиля, где будет указано как именно парковать автомобиль – параллельная парковка, парковка с заездом на тротуар, парковка "елочка" и так далее.На новом знаке "Платная парковка" появится графические символы, обозначающие оплату через приложение или СМС. Это, по словам автоэксперта, связано с появлением гаджетов, которые могут оплачивать, банковских приложений и QR-кодов.Руководитель автошколы выразил мнение, что скопление дорожных знаков в одном месте вызывает визуальный шум и рассеивает внимание водителя, особенно новичка."Бывают перекрестки, на которых очень много установлено дорожных знаков. На самом деле их отчасти устанавливает государственная инспекция. Я так понимаю, этим больше занимается муниципалитет, администрация города. Мое мнение – знаки не всегда нужно устанавливать возле светофоров, знаки и светофоры иногда перекрывают друг другу вид. Чем больше знаков, тем больше вероятность что-то пропустить", – считает эксперт.Специалист также выразил мнение, что некоторые знаки должны дублироваться каждый перекресток, например, такие как "Остановка запрещена"."Они могут быть меньших размеров, могут наноситься с помощью дорожной разметки или другими форматами. Просто это нужно чередовать, а если необходимо наносить приоритеты, то в любом случае дублировать", – гость эфира.Отдельного внимания заслуживают дороги Южного берега Крыма, уверен он."В районах ЮБК, где у нас серпантин, где максимально дороги опасные, где есть склоны, вероятность "вылетов", выезда на встречную полосу – там люди должны обязательно соблюдать скоростной режим и там постоянно должны быть регулярные обозначения", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили штрафы за перевозку детей без автокреселОпасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводитьПьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав

