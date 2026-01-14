Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи
Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи
За сутки боев в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял еще 1310 боевиков. Армия России продвинулась на отдельных участках фронта и взяла под... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T12:44
2026-01-14T12:46
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За сутки боев в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял еще 1310 боевиков. Армия России продвинулась на отдельных участках фронта и взяла под контроль один населенный пункт. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Комаровка Сумской области и подавили группировки противника в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ нанесено поражение в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора. Киев потерял до 190 военнослужащих.Подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и разбили позиции противника в районах населенных пунктов Шийковка, Осиново, Глушковка, Березовка, Купянск-Узловой, Кутьковка, Чернещина Харьковской области, Маяки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, уничтожив 125 солдат ВСУ в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое ДНР. Подразделения "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Шевченко, Торецкое, Ленино ДНР, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны, ликвидировав в боях 300 солдат противника в районах населенных пунктов Копани, Риздвянка, Воздвижевка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области. Подразделения войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Орехов и Павловка Запорожской области. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих.Кроме того, были разбиты места хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилища горючего, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, шесть снарядов HIMARS и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 годуАрмия России получила новую партию истребителей Су-34Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"
новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи

Новости СВО: Киев потерял больше 1300 боевиков по всей линии фронта за сутки

12:44 14.01.2026 (обновлено: 12:46 14.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За сутки боев в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял еще 1310 боевиков. Армия России продвинулась на отдельных участках фронта и взяла под контроль один населенный пункт. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.
Сводка Минобороны РФ из зоны проведения спецоперации за 14 января 2025Сводка Минобороны РФ из зоны проведения спецоперации за 14 января 2025
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Комаровка Сумской области и подавили группировки противника в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ нанесено поражение в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора. Киев потерял до 190 военнослужащих.
Подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и разбили позиции противника в районах населенных пунктов Шийковка, Осиново, Глушковка, Березовка, Купянск-Узловой, Кутьковка, Чернещина Харьковской области, Маяки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, уничтожив 125 солдат ВСУ в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое ДНР.
Подразделения "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Шевченко, Торецкое, Ленино ДНР, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны, ликвидировав в боях 300 солдат противника в районах населенных пунктов Копани, Риздвянка, Воздвижевка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области.
Подразделения войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Орехов и Павловка Запорожской области. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих.
Кроме того, были разбиты места хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилища горючего, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, шесть снарядов HIMARS и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
