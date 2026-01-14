https://crimea.ria.ru/20260114/novosti-svo-armiya-rf-prodolzhaet-zanimat-vygodnye-rubezhi-i-gromit-vsu-1152377378.html

Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи

Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи - РИА Новости Крым, 14.01.2026

14.01.2026

За сутки боев в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял еще 1310 боевиков. Армия России продвинулась на отдельных участках фронта и взяла под...

2026-01-14T12:44

2026-01-14T12:44

2026-01-14T12:46

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

группировка войск "днепр"

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151083974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7df346cffccc8371613b5990ef89f9fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За сутки боев в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял еще 1310 боевиков. Армия России продвинулась на отдельных участках фронта и взяла под контроль один населенный пункт. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Комаровка Сумской области и подавили группировки противника в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ нанесено поражение в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора. Киев потерял до 190 военнослужащих.Подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и разбили позиции противника в районах населенных пунктов Шийковка, Осиново, Глушковка, Березовка, Купянск-Узловой, Кутьковка, Чернещина Харьковской области, Маяки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, уничтожив 125 солдат ВСУ в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое ДНР. Подразделения "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Шевченко, Торецкое, Ленино ДНР, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны, ликвидировав в боях 300 солдат противника в районах населенных пунктов Копани, Риздвянка, Воздвижевка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области. Подразделения войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Орехов и Павловка Запорожской области. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих.Кроме того, были разбиты места хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилища горючего, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, шесть снарядов HIMARS и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 годуАрмия России получила новую партию истребителей Су-34Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"

2026

Новости

ru-RU

новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика