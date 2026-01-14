https://crimea.ria.ru/20260114/nalogovye-dokhody-kryma-v-2025-godu-vyrosli-rekordnymi-tempami-1152386511.html

Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами

Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами

В 2025 году налоговые органы Крыма показали рекордный рост поступлений в бюджеты всех уровней и пополнили казну на 276 миллиардов рублей, сообщают в УФНС России РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T20:48

2026-01-14T20:48

2026-01-14T20:48

налоги

крым

фнс россии по республике крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110333/01/1103330158_0:266:3000:1954_1920x0_80_0_0_cdadfd144f1591722437514f4d619cb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году налоговые органы Крыма показали рекордный рост поступлений в бюджеты всех уровней и пополнили казну на 276 миллиардов рублей, сообщают в УФНС России по РК.По данным ведомства, это на 30% больше, чем годом ранее. Консолидированный бюджет Крыма пополнился более чем на 117 миллиардов. По сравнению с 2024-м прирост составил 20%. Улучшения заметны по всем основным налогам: подоходному, НДС, на прибыль, специальным налоговым режимам и имущественным налогам.В ФНС напомнили, что в течение 2025 года налоговые органы по поручению главы РК Сергея Аксенова вели активную работы по поиску дополнительных источников доходов. Основной упор был сделан на легализацию занятости и борьбу с выплатой зарплат "в конвертах". В результате в крымский бюджет дополнительно поступило почти 16 миллиардов рублей.Кроме того, в Крыму продолжает расти чисто самозанятых. С начала 2022 года их количество увеличилось почти в два раза и достигло 182 тысяч человек. Только в 2025-м число плательщиков налога на профессиональный доход выросло более чем на 20 тысяч. Средний чек самозанятых составил около 3,6 тысяч рублей.По итогам года такие методы принесли более 9,5 миллиардов, при этом большая часть средств поступила без проведения проверок."Помимо этого по-прежнему основной упор при проведении контрольно-аналитической работы налоговики делают на отработку рисков и построение диалога с налогоплательщиком – обсуждают результаты риск-анализа, подтверждающие факт совершения налоговых правонарушений, убеждают добровольно уточнить налоговые обязательства. За последние 8 лет в 1,9 раза выросла доля поступлений, связанных с добровольным уточнением налоговых обязательств", – добавили в ФНС.Успешно прошла и кампания по уплате имущественных налогов. Владельцы домов, квартир, земли и автомобилей в Крыму начислили налогов на сумму 3,2 млрд. Свои обязательства уже выполнили 99% налогоплательщиков.Ранее сообщалось, что с 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). При этом ранее полученные свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения"Серые" зарплаты: в Крыму 13 фирм выплатили налоги за самозанятыхНалоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, крым, фнс россии по республике крым, новости крыма