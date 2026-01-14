Рейтинг@Mail.ru
Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами - РИА Новости Крым, 14.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260114/nalogovye-dokhody-kryma-v-2025-godu-vyrosli-rekordnymi-tempami-1152386511.html
Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами
Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами
В 2025 году налоговые органы Крыма показали рекордный рост поступлений в бюджеты всех уровней и пополнили казну на 276 миллиардов рублей, сообщают в УФНС России РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году налоговые органы Крыма показали рекордный рост поступлений в бюджеты всех уровней и пополнили казну на 276 миллиардов рублей, сообщают в УФНС России по РК.По данным ведомства, это на 30% больше, чем годом ранее. Консолидированный бюджет Крыма пополнился более чем на 117 миллиардов. По сравнению с 2024-м прирост составил 20%. Улучшения заметны по всем основным налогам: подоходному, НДС, на прибыль, специальным налоговым режимам и имущественным налогам.В ФНС напомнили, что в течение 2025 года налоговые органы по поручению главы РК Сергея Аксенова вели активную работы по поиску дополнительных источников доходов. Основной упор был сделан на легализацию занятости и борьбу с выплатой зарплат "в конвертах". В результате в крымский бюджет дополнительно поступило почти 16 миллиардов рублей.Кроме того, в Крыму продолжает расти чисто самозанятых. С начала 2022 года их количество увеличилось почти в два раза и достигло 182 тысяч человек. Только в 2025-м число плательщиков налога на профессиональный доход выросло более чем на 20 тысяч. Средний чек самозанятых составил около 3,6 тысяч рублей.По итогам года такие методы принесли более 9,5 миллиардов, при этом большая часть средств поступила без проведения проверок."Помимо этого по-прежнему основной упор при проведении контрольно-аналитической работы налоговики делают на отработку рисков и построение диалога с налогоплательщиком – обсуждают результаты риск-анализа, подтверждающие факт совершения налоговых правонарушений, убеждают добровольно уточнить налоговые обязательства. За последние 8 лет в 1,9 раза выросла доля поступлений, связанных с добровольным уточнением налоговых обязательств", – добавили в ФНС.Успешно прошла и кампания по уплате имущественных налогов. Владельцы домов, квартир, земли и автомобилей в Крыму начислили налогов на сумму 3,2 млрд. Свои обязательства уже выполнили 99% налогоплательщиков.Ранее сообщалось, что с 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). При этом ранее полученные свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу.
налоги, крым, фнс россии по республике крым, новости крыма
Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами

Крым в 2025 году получил рекордные налоговые поступления и пополнил бюджет на 276 млрд

20:48 14.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФедеральная налоговая служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году налоговые органы Крыма показали рекордный рост поступлений в бюджеты всех уровней и пополнили казну на 276 миллиардов рублей, сообщают в УФНС России по РК.
По данным ведомства, это на 30% больше, чем годом ранее. Консолидированный бюджет Крыма пополнился более чем на 117 миллиардов. По сравнению с 2024-м прирост составил 20%. Улучшения заметны по всем основным налогам: подоходному, НДС, на прибыль, специальным налоговым режимам и имущественным налогам.
В ФНС напомнили, что в течение 2025 года налоговые органы по поручению главы РК Сергея Аксенова вели активную работы по поиску дополнительных источников доходов. Основной упор был сделан на легализацию занятости и борьбу с выплатой зарплат "в конвертах". В результате в крымский бюджет дополнительно поступило почти 16 миллиардов рублей.
Кроме того, в Крыму продолжает расти чисто самозанятых. С начала 2022 года их количество увеличилось почти в два раза и достигло 182 тысяч человек. Только в 2025-м число плательщиков налога на профессиональный доход выросло более чем на 20 тысяч. Средний чек самозанятых составил около 3,6 тысяч рублей.

"Налоговые выездные проверки минимизированы. Крымские налоговые органы сводят прямое взаимодействие с налогоплательщиками почти к нулю, делая упор на контрольно-аналитическую работу и дистанционные рычаги мониторинга ситуации. Для налоговых органов открыты данные обо всех финансовых операциях, поступающие из более, чем 50-ти источников: от министерств образования, строительства, здравоохранения, труда, экономики, промышленной политики, транспорта, таможни, Социального фонда, коммунальных служб и прочих", – рассказали в управлении.

По итогам года такие методы принесли более 9,5 миллиардов, при этом большая часть средств поступила без проведения проверок.
"Помимо этого по-прежнему основной упор при проведении контрольно-аналитической работы налоговики делают на отработку рисков и построение диалога с налогоплательщиком – обсуждают результаты риск-анализа, подтверждающие факт совершения налоговых правонарушений, убеждают добровольно уточнить налоговые обязательства. За последние 8 лет в 1,9 раза выросла доля поступлений, связанных с добровольным уточнением налоговых обязательств", – добавили в ФНС.
Успешно прошла и кампания по уплате имущественных налогов. Владельцы домов, квартир, земли и автомобилей в Крыму начислили налогов на сумму 3,2 млрд. Свои обязательства уже выполнили 99% налогоплательщиков.
"Крымские налоговые органы полностью выполнили цели и задачи, поставленные на 2025 год. В результате самого широкого комплекса мер доходная часть бюджета в Крыму получила дополнительные 15,9 млрд рублей. Это беспрецедентная цифра за новейшую историю существования крымских налоговых органов. Рост доходов крымского бюджета позволит дать значительный толчок развитию региона", – подчеркнул руководитель Управления ФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.
Ранее сообщалось, что с 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). При этом ранее полученные свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу.
