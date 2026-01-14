Надо ли купаться на Крещение

https://crimea.ria.ru/20260114/nado-li-kupatsya-na-kreschenie-1152391981.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Массовое погружение в водоемы на Крещение Господне уже давно стало народной традицией. Многие люди даже не задумываются об истории праздника, а для некоторых и вовсе погружение в зимние водоемы стало развлечением с элементами экстрима. Обязательно ли окунаться в ледяную воду на праздник, РИА Новости Крым рассказали эксперты.Традиция купания на Крещение связана с омовением Иисуса Христа в реке Иордан. И поэтому здесь необходимо различать богословское содержание праздника и народное, рассказала заведующая кафедрой религиоведения и философии культуры КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Ольга Грива."Крещение – это один из важнейших двунадесятых православных праздников. И основан он на библейском событии - крещении Иисуса Христа. Когда он пришел в возрасте 30 лет на реку Иордан, и там принял водное крещение от Иоанна Крестителя. И сделал он это с целью не смыть грехи, ведь он был безгрешен, а наоборот, принять на себя грехи человечества", – отметила Ольга Грива.Она подчеркнула, что глубокого богословского смысла в купании в проруби нет. Просто это стало неким обрядом, которому многие следуют, скорее с целью закалиться. Люди думают, что таким образом они укрепляют не только дух, но и тело. Однако, погружаясь в экстремальные условия без подготовки, можно серьезно заболеть и даже умереть.Верующий человек может набрать святую воду в сочельник, 18 января, хранить ее весь год и пить натощак. Что касается традиции купания, то она возникла относительно недавно и конечно, не является центральным обрядом праздника, отметил настоятель храма Всех святых в земле Русской просиявших иерей Иоанн Халюта."Традиция не является обязательной. И многие люди действительно участвуют в купаниях. Но здесь главное - понимать, что каких-то чудодейственных свойств и избавления от грехов с точки зрения православного вероучения, такие действия не несут. Главное для православного христианина – участие в Божественной литургии, посещение храма, богослужения", – рассказал Иоанн Халюта.Священник уверен, что к идее окунуться на Крещение необходимо подходить с умом, учитывая состояние своего здоровья. И не делать из великого праздника забаву.Ранее главный внештатный специалист пульмонолог минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.Также, глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
