"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отвергла обвинения против нее в попытке подкупа депутатов Верховной рады и назвала "политическим заказом" предпринятые в отношении нее и возглавляемой ею силы действия.Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады, предлагавшего неправомерную выгоду ряду нардепов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов. По данным нардепа Алексея Гончаренко*, а также ряда украинских СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко. В офисе "Батькивщины" прошли обыски.Как сообщила Тимошенко на своей странице в соцсети, обыски продолжались всю ночь, а осуществлявшие его сотрудники НАБУ и САП "фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников".По ее словам, обыск – это "грандиозный пиар-ход" и "политический заказ" против нее.* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тимошенко назвала политическим заказом обвинения в ее адрес в подкупе депутатов Рады