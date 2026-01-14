Рейтинг@Mail.ru
"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии - РИА Новости Крым, 14.01.2026
"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии
"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии - РИА Новости Крым, 14.01.2026
"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отвергла обвинения против нее в попытке подкупа депутатов Верховной рады и назвала "политическим заказом"... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T12:02
2026-01-14T12:02
украина
юлия тимошенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
политика
в мире
новости
коррупция
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отвергла обвинения против нее в попытке подкупа депутатов Верховной рады и назвала "политическим заказом" предпринятые в отношении нее и возглавляемой ею силы действия.Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады, предлагавшего неправомерную выгоду ряду нардепов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов. По данным нардепа Алексея Гончаренко*, а также ряда украинских СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко. В офисе "Батькивщины" прошли обыски.Как сообщила Тимошенко на своей странице в соцсети, обыски продолжались всю ночь, а осуществлявшие его сотрудники НАБУ и САП "фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников".По ее словам, обыск – это "грандиозный пиар-ход" и "политический заказ" против нее.* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии

Тимошенко назвала политическим заказом обвинения в ее адрес в подкупе депутатов Рады

12:02 14.01.2026
 
© AP Photo Efrem LukatskyБывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отвергла обвинения против нее в попытке подкупа депутатов Верховной рады и назвала "политическим заказом" предпринятые в отношении нее и возглавляемой ею силы действия.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады, предлагавшего неправомерную выгоду ряду нардепов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов. По данным нардепа Алексея Гончаренко*, а также ряда украинских СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко. В офисе "Батькивщины" прошли обыски.
Как сообщила Тимошенко на своей странице в соцсети, обыски продолжались всю ночь, а осуществлявшие его сотрудники НАБУ и САП "фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников".
По ее словам, обыск – это "грандиозный пиар-ход" и "политический заказ" против нее.

"Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы намного ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов", - заявила она.

* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
 
