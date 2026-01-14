Рейтинг@Mail.ru
На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260114/na-ukraine-sereznye-pereboi-so-svetom---chastichno-obestocheny-4-oblasti-1152375377.html
На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области
На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области - РИА Новости Крым, 14.01.2026
На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области
В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T12:14
2026-01-14T12:14
украина
удары по украине
энергосистема украины
новости
в мире
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136469870_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a009185f760d44ba1300eebc0da17e3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".Кроме того, в публикации уточнили, что в Киеве и Киевской области, в Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях сейчас применяются аварийные обесточивания."Также сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности)", - добавили в компании.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.Кроме того, удар нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве отключили воду и отоплениеДве области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетикеБольницы на Украине будут отключать от электроснабжения
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136469870_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_37d48e3158aad8aee226773300926165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, энергосистема украины, новости, в мире, укрэнерго
На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области

На Украине частично обесточены потребители в четырех областях – "Укрэнерго"

12:14 14.01.2026
 
© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП
© Укрэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители на Днепропетровщине, Житомирщине, Харьковщине и Донетчине", – сказано в сообщении.
Кроме того, в публикации уточнили, что в Киеве и Киевской области, в Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях сейчас применяются аварийные обесточивания.
"Также сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности)", - добавили в компании.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.
Кроме того, удар нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Киеве отключили воду и отопление
Две области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетике
Больницы на Украине будут отключать от электроснабжения
 
УкраинаУдары по УкраинеЭнергосистема УкраиныНовостиВ миреУкрэнерго
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Крыму экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий
13:29В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя
13:2431 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
13:22Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях
13:02Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ
12:49Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму
12:44Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи
12:25ВТБ: выдачи ипотеки в 2025 году сократились на 9%, до 4,3 трлн рублей
12:21Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву
12:14На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области
12:07Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил
12:02"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии
11:54В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного
11:45В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
11:39"Провалила экзамен": что случится с Европой из-за Украины
11:08Протесты в Иране: как будет действовать Трамп и чего ждать дальше
10:41Больше 85 тысяч абонентов в ЛНР без света из-за украинских атак
10:29В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
10:21Завербованная Киевом россиянка планировала убийство сотрудника ОПК
10:08Режим ЧС введен в Ростове после атаки
Лента новостейМолния