На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области
На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области - РИА Новости Крым, 14.01.2026
На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области
В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения.
2026-01-14T12:14
2026-01-14T12:14
2026-01-14T12:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".Кроме того, в публикации уточнили, что в Киеве и Киевской области, в Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях сейчас применяются аварийные обесточивания."Также сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности)", - добавили в компании.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.Кроме того, удар нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве отключили воду и отоплениеДве области на Украине обесточены после массированной атаки по энергетикеБольницы на Украине будут отключать от электроснабжения
На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области
На Украине частично обесточены потребители в четырех областях – "Укрэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители на Днепропетровщине, Житомирщине, Харьковщине и Донетчине", – сказано в сообщении.
Кроме того, в публикации уточнили, что в Киеве и Киевской области, в Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях сейчас применяются аварийные обесточивания.
"Также сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности)", - добавили в компании.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли
массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.
Кроме того, удар нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
