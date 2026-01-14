Мусор как топливо и технический грунт: в Крыму почти готов экотехнопарк
Экотехнопарк в Белогорском районе Крыма планируют открыть в июле этого года
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Современные технологии позволяют отсортировать и переработать практически все твердые коммунальные отходы. Даже унитаз, который нельзя просто взять и выкинуть на обычную свалку, измельчив, превращают в RDF-топливо. А из арбузных корочек и прочих пищевых отходов получается отличный технический грунт, то есть, удобрение, рассказывает Александр Кичигин - руководитель проекта от завода в Липецке. Это предприятие является поставщиком оборудования для экотехнопака в Белогорском районе Крыма, здесь его монтируют, занимаются пусконаладкой и следят за дальнейшей эксплуатацией.
Запустить в работу экотехнопарк планируют уже в июле этого года. Сейчас его строительная готовность достигла 93 процентов.
Мусоросортировочный комплекс, который показали журналистам, - это совокупность кабин, баллистических сепараторов, сеялок и транспортеров внушительных размеров. Сейчас здесь вовсю работают сварочные аппараты - идет сборка оборудования.
"Первая, предварительная сортировка - всегда ручная. Машина прибыла - выгрузилась, там будет стоять погрузчик, который в любом случае должен посмотреть, что же там выбросили люди, ведь выбрасывают и крупногабаритный мусор, и все подряд. Все это сначала надо отобрать, а потом уже запустить через разрыватель пакетов, чтобы до сортировщика мусор дошел уже в рассыпанном виде", - рассказывает Кичигин, показывая территорию объекта.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год
Рабочие на специальном конвейере сортируют мусор - стекло, пластик, полиэтилен, картон и прочее. Стекло тут же уходит на улицу - в специальные бункеры, а оставшееся на конвейере сырье едет дальше, на "грохота" — это такое сито с фракциями до 300 миллиметров. Все, что больше указанного размера, является крупногабаритным мусором. Но и его позже перемелют и пустят на топливо.
"Переработать нельзя разве что взрывоопасный мусор. Батарейки - отсеиваются магнитными сепараторами, есть также сепараторы для черного и цветного металлов. Также предусмотрен отсев для пищевых отходов - они отправляются в ванны компостирования для дальнейшего производства удобрений", - продолжает Кичигин. И добавляет: ничего сжигать не будут.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год
Отсортированный мусор как перерабатывают на месте, так и направляют на другие заводы. По словам руководителя проекта, перемолоть и "трансформировать" можно порядка 90 процентов мусора, оставшееся подлежит захоронению. Но это ничтожно мало по сравнению с тем, что уходит в землю сейчас. И надо стремиться извлечь из отходов максимальный процент пользы.
"Мощности завода позволят переработать до 500 тысяч тонн мусора в год. Отходы будут свозить из Симферопольского, Белогорского и других районов. Оборудование на заводе в основном наше, российское, Липецкое. Но разрыватели мусорных пакетов - турецкие", - отмечает собеседник, уточняя, что на липецкое оборудование нареканий нет, заводы в Тюмени, Подмосковье и даже в Белоруссии, которые с ним работают, довольны.
Рабочие будут трудиться в специальной униформе, в здании предусмотрен улучшенная система вентиляции, стоят мощные вытяжки, есть отопление.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год
- А запах?
- В любом случае, как свойственно любой мусорке, запах будет, конечно. Но за счет вентиляции он будет не таким интенсивным, - заверяет Кичигин, добавляя, что для рабочих предусмотрены душевые.
На объекте, где люди будут работать в две смены, планируется трудоустроить порядка 700 человек.
Как в свою очередь рассказала журналистам начальник управления реализации республиканских адресных инвестпрограмм Минстроя Крыма Виктория Пигарева, Белогорский экотехнопарк имеет для Республики Крым колоссальное значение, являясь одним из самых мощных.
"И в этом году мы планируем его уже закончить и ввести в эксплуатацию. Это произойдет летом, где в июле", - сказала она, уточнив, что сумма госконтракта составляет почти 4,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что строительство экотехнопарка в Белогорском районе завершится до конца года.
Строительство экотехнопарков ведется в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сообщал ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
