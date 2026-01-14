Рейтинг@Mail.ru
Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму
Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму
Крымские правоохранители взыскали больше 8 миллионов рублей неоплаченных штрафов, составили тысячу административных протоколов и арестовали шесть машин в рамках РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители взыскали больше 8 миллионов рублей неоплаченных штрафов, составили тысячу административных протоколов и арестовали шесть машин в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Должник". Об этом сказано в официальном Telegram-канале республиканского МВД.Мероприятие проводили в декабре прошлого года, в его реализации приняли участие более 1,7 тысяч сотрудников различных подразделений крымской полиции.Кроме того, проверено около трех тысяч адресов должников, которые не оплатили штрафы в установленный срок. Из них 2,8 тысячи человек добровольно погасили задолженность на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.Составлено более 1 тысячи протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", рассказали правоохранители.Сотрудниками ГАИ совместно с представителями ФССП произведено шесть арестов автотранспортных средств. ФССП в принудительном порядке исполнили более 23 тысяч постановлений на сумму свыше 26 миллионов рублей.
статистика, крым, новости крыма, мвд по республике крым, долги
Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму

В Крыму больше 1,7 сотрудников МВД работали над взысканием неоплаченных штрафов

15:19 14.01.2026 (обновлено: 15:23 14.01.2026)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители взыскали больше 8 миллионов рублей неоплаченных штрафов, составили тысячу административных протоколов и арестовали шесть машин в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Должник". Об этом сказано в официальном Telegram-канале республиканского МВД.
Мероприятие проводили в декабре прошлого года, в его реализации приняли участие более 1,7 тысяч сотрудников различных подразделений крымской полиции.
"Полицейскими взыскано более 11 тысяч просроченных штрафов на сумму около 8 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Кроме того, проверено около трех тысяч адресов должников, которые не оплатили штрафы в установленный срок. Из них 2,8 тысячи человек добровольно погасили задолженность на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.
Составлено более 1 тысячи протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", рассказали правоохранители.
Сотрудниками ГАИ совместно с представителями ФССП произведено шесть арестов автотранспортных средств. ФССП в принудительном порядке исполнили более 23 тысяч постановлений на сумму свыше 26 миллионов рублей.
"Неуплата административного штрафа в срок может повлечь за собой удвоенный штраф (но не менее 1000 рублей), административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов", – напомнили в МВД.
СтатистикаКрымНовости КрымаМВД по Республике КрымДолги
 
