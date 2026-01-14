https://crimea.ria.ru/20260114/milliony-rubley-shtrafov-i-tysyachi-protokolov---operatsiya-dolzhnik-v-krymu-1152386837.html

Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму

14.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители взыскали больше 8 миллионов рублей неоплаченных штрафов, составили тысячу административных протоколов и арестовали шесть машин в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Должник". Об этом сказано в официальном Telegram-канале республиканского МВД.Мероприятие проводили в декабре прошлого года, в его реализации приняли участие более 1,7 тысяч сотрудников различных подразделений крымской полиции.Кроме того, проверено около трех тысяч адресов должников, которые не оплатили штрафы в установленный срок. Из них 2,8 тысячи человек добровольно погасили задолженность на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.Составлено более 1 тысячи протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", рассказали правоохранители.Сотрудниками ГАИ совместно с представителями ФССП произведено шесть арестов автотранспортных средств. ФССП в принудительном порядке исполнили более 23 тысяч постановлений на сумму свыше 26 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметовКрым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он былВ Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026

