https://crimea.ria.ru/20260114/milliony-rubley-shtrafov-i-tysyachi-protokolov---operatsiya-dolzhnik-v-krymu-1152386837.html
Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму
Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму
Крымские правоохранители взыскали больше 8 миллионов рублей неоплаченных штрафов, составили тысячу административных протоколов и арестовали шесть машин в рамках РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T15:19
2026-01-14T15:19
2026-01-14T15:23
статистика
крым
новости крыма
мвд по республике крым
долги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители взыскали больше 8 миллионов рублей неоплаченных штрафов, составили тысячу административных протоколов и арестовали шесть машин в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Должник". Об этом сказано в официальном Telegram-канале республиканского МВД.Мероприятие проводили в декабре прошлого года, в его реализации приняли участие более 1,7 тысяч сотрудников различных подразделений крымской полиции.Кроме того, проверено около трех тысяч адресов должников, которые не оплатили штрафы в установленный срок. Из них 2,8 тысячи человек добровольно погасили задолженность на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.Составлено более 1 тысячи протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", рассказали правоохранители.Сотрудниками ГАИ совместно с представителями ФССП произведено шесть арестов автотранспортных средств. ФССП в принудительном порядке исполнили более 23 тысяч постановлений на сумму свыше 26 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметовКрым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он былВ Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a7b61a842f7ea2224156e5d3b22102b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
статистика, крым, новости крыма, мвд по республике крым, долги
Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму
В Крыму больше 1,7 сотрудников МВД работали над взысканием неоплаченных штрафов
15:19 14.01.2026 (обновлено: 15:23 14.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители взыскали больше 8 миллионов рублей неоплаченных штрафов, составили тысячу административных протоколов и арестовали шесть машин в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Должник". Об этом сказано в официальном Telegram-канале республиканского МВД.
Мероприятие проводили в декабре прошлого года, в его реализации приняли участие более 1,7 тысяч сотрудников различных подразделений крымской полиции.
"Полицейскими взыскано более 11 тысяч просроченных штрафов на сумму около 8 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Кроме того, проверено около трех тысяч адресов должников, которые не оплатили штрафы в установленный срок. Из них 2,8 тысячи человек добровольно погасили задолженность на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.
Составлено более 1 тысячи протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", рассказали правоохранители.
Сотрудниками ГАИ совместно с представителями ФССП произведено шесть арестов автотранспортных средств. ФССП в принудительном порядке исполнили более 23 тысяч постановлений на сумму свыше 26 миллионов рублей.
"Неуплата административного штрафа в срок может повлечь за собой удвоенный штраф (но не менее 1000 рублей), административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов", – напомнили в МВД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: