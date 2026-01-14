https://crimea.ria.ru/20260114/malenkiy-rebenok-i-troe-vzroslykh-raneny-pri-udare-vsu-po-rostovu-1152367099.html

Маленький ребенок и трое взрослых ранены при ударе ВСУ по Ростову

Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 14.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По данным Слюсаря, раненные в состоянии средней степени тяжести доставлены в ростовскую больницу скорой помощи, где им оказывают медицинскую помощь. Кроме того, в городе атакованы жилые дома и промышленный объект.Накануне утром ВСУ атаковали Таганрог. Силами ПВО было уничтожено и подавлено семь БПЛА. В результате атаки люди не пострадали, но повреждены жилые многоэтажки, предприятия и учреждение образования. В городе введен режим локального ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

