Маленький ребенок и трое взрослых ранены при ударе ВСУ по Ростову - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Маленький ребенок и трое взрослых ранены при ударе ВСУ по Ростову
Маленький ребенок и трое взрослых ранены при ударе ВСУ по Ростову - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Маленький ребенок и трое взрослых ранены при ударе ВСУ по Ростову
Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По данным Слюсаря, раненные в состоянии средней степени тяжести доставлены в ростовскую больницу скорой помощи, где им оказывают медицинскую помощь. Кроме того, в городе атакованы жилые дома и промышленный объект.Накануне утром ВСУ атаковали Таганрог. Силами ПВО было уничтожено и подавлено семь БПЛА. В результате атаки люди не пострадали, но повреждены жилые многоэтажки, предприятия и учреждение образования. В городе введен режим локального ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Маленький ребенок и трое взрослых ранены при ударе ВСУ по Ростову

В Ростове при атаке ВСУ ранены четырехлетняя девочка и трое взрослых - губернатор

05:56 14.01.2026 (обновлено: 06:11 14.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе 4-летний ребенок", - написал он в Telegram.
По данным Слюсаря, раненные в состоянии средней степени тяжести доставлены в ростовскую больницу скорой помощи, где им оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, в городе атакованы жилые дома и промышленный объект.
"На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах", - добавил губернатор.
Накануне утром ВСУ атаковали Таганрог. Силами ПВО было уничтожено и подавлено семь БПЛА. В результате атаки люди не пострадали, но повреждены жилые многоэтажки, предприятия и учреждение образования. В городе введен режим локального ЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
