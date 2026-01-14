https://crimea.ria.ru/20260114/lavrov-otvetil-na-vopros-o-novom-vizite-uitkoffa-i-kushnera-v-moskvu-1152385668.html

Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T14:51

2026-01-14T14:51

2026-01-14T14:51

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

джаред кушнер

стивен уиткофф

политика

владимир путин (политик)

внешняя политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152385474_0:66:3073:1795_1920x0_80_0_0_fdff6d255799337f38a00a0d001f5b77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров по урегулированию на Украине. На возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным они хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.Лавров подчеркнул, что российский лидер всегда открыт к серьезному разговору, и все предыдущие встречи с Уиткоффом, к которому в последнее время присоединился Кушнер, были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин.Глава МИД РФ добавил, что Москва видит желание США пресечь любые поползновения по втягиванию Украины в НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, джаред кушнер, стивен уиткофф, политика, владимир путин (политик), внешняя политика, новости