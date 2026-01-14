Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

https://crimea.ria.ru/20260114/lavrov-otvetil-na-vopros-o-novom-vizite-uitkoffa-i-kushnera-v-moskvu-1152385668.html
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
джаред кушнер
стивен уиткофф
политика
владимир путин (политик)
внешняя политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров по урегулированию на Украине. На возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным они хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.Лавров подчеркнул, что российский лидер всегда открыт к серьезному разговору, и все предыдущие встречи с Уиткоффом, к которому в последнее время присоединился Кушнер, были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин.Глава МИД РФ добавил, что Москва видит желание США пресечь любые поползновения по втягиванию Украины в НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
россия
россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, джаред кушнер, стивен уиткофф, политика, владимир путин (политик), внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву
в январе для проведения переговоров по урегулированию на Украине. На возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным они хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.
"Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, с Кушнером. Президент (России Владимир Путин) встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента США Дональда Трампа. И я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием", - сказал он.
Лавров подчеркнул, что российский лидер всегда открыт к серьезному разговору, и все предыдущие встречи с Уиткоффом, к которому в последнее время присоединился Кушнер, были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин.
Глава МИД РФ добавил, что Москва видит желание США пресечь любые поползновения по втягиванию Украины в НАТО.
