14.01.2026
Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
14.01.2026
Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров по урегулированию на Украине. На возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным они хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.Лавров подчеркнул, что российский лидер всегда открыт к серьезному разговору, и все предыдущие встречи с Уиткоффом, к которому в последнее время присоединился Кушнер, были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин.Глава МИД РФ добавил, что Москва видит желание США пресечь любые поползновения по втягиванию Украины в НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президент России Путин открыт к контактам с Уиткоффом и Кушнером – Лавров

14:51 14.01.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкСпецпосланник Стивен Уиткофф
Спецпосланник Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров по урегулированию на Украине. На возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным они хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.
"Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, с Кушнером. Президент (России Владимир Путин) встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента США Дональда Трампа. И я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием", - сказал он.
Лавров подчеркнул, что российский лидер всегда открыт к серьезному разговору, и все предыдущие встречи с Уиткоффом, к которому в последнее время присоединился Кушнер, были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин.
Глава МИД РФ добавил, что Москва видит желание США пресечь любые поползновения по втягиванию Украины в НАТО.
