Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели

В Севастополе к празднику Крещения Господня будут открыты 10 мест для традиционных омовений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе к празднику Крещения Господня будут открыты 10 мест для традиционных омовений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Севастополе:- акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;- купель на реке Героон;- пляж "Омега";- пляж на мысе Хрустальный;- пляж "Орловка";- берег у кинотеатра "Родина" в Балаклаве;- район причала № 286 в бухте Казачьей;- пляж "Учкуевка";- набережная гарнизонного пляжа поселка Кача;- побережье озера в районе Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря.МЧС России призывает погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут спасатели, медики и специалисты других экстренных служб, готовые вовремя прийти на помощь.Ранее главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.Кроме того, лава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение Господне – история православного праздникаКрещенские купания – советы безопасности в инфографике РИА Новости КрымКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе к празднику Крещения Господня будут открыты 10 мест для традиционных омовений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
"К празднику Богоявления – или Крещения Господня – в регионе будут оборудованы 10 мест для традиционных купаний", – сказано в сообщении.
Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Севастополе:
- акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;
- пляж на мысе Хрустальный;
- берег у кинотеатра "Родина" в Балаклаве;
- район причала № 286 в бухте Казачьей;
- набережная гарнизонного пляжа поселка Кача;
- побережье озера в районе Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря.
МЧС России призывает погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут спасатели, медики и специалисты других экстренных служб, готовые вовремя прийти на помощь.
Ранее главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне
разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.
Кроме того, лава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания
и его особенностями в Крыму.
