Рейтинг@Mail.ru
Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260114/kreschenskie-omoveniya-v-sevastopole-gde-otkroyut-kupeli-1152392442.html
Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели
Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели
В Севастополе к празднику Крещения Господня будут открыты 10 мест для традиционных омовений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T21:48
2026-01-14T21:48
крещение
крещение в крыму
севастополь
новости севастополя
религия
православие
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143398950_0:39:920:557_1920x0_80_0_0_88e5f57ba67342f548b8c472eb1c150e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе к празднику Крещения Господня будут открыты 10 мест для традиционных омовений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Севастополе:- акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;- купель на реке Героон;- пляж "Омега";- пляж на мысе Хрустальный;- пляж "Орловка";- берег у кинотеатра "Родина" в Балаклаве;- район причала № 286 в бухте Казачьей;- пляж "Учкуевка";- набережная гарнизонного пляжа поселка Кача;- побережье озера в районе Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря.МЧС России призывает погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут спасатели, медики и специалисты других экстренных служб, готовые вовремя прийти на помощь.Ранее главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.Кроме того, лава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение Господне – история православного праздникаКрещенские купания – советы безопасности в инфографике РИА Новости КрымКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
https://crimea.ria.ru/20260114/nado-li-kupatsya-na-kreschenie-1152391981.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143398950_67:0:920:640_1920x0_80_0_0_17c2eaaa88457a8a15e31c7b70e2f400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крещение, крещение в крыму, севастополь, новости севастополя, религия, православие, общество, крым, новости крыма
Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели

В Севастополе на Крещение Господне откроют 10 мест для традиционных омовений

21:48 14.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоКрещение
Крещение
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе к празднику Крещения Господня будут открыты 10 мест для традиционных омовений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
"К празднику Богоявления – или Крещения Господня – в регионе будут оборудованы 10 мест для традиционных купаний", – сказано в сообщении.
Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Севастополе:
- акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;
- купель на реке Героон;
- пляж "Омега";
- пляж на мысе Хрустальный;
- пляж "Орловка";
- берег у кинотеатра "Родина" в Балаклаве;
- район причала № 286 в бухте Казачьей;
- пляж "Учкуевка";
- набережная гарнизонного пляжа поселка Кача;
- побережье озера в районе Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря.
МЧС России призывает погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут спасатели, медики и специалисты других экстренных служб, готовые вовремя прийти на помощь.
Ранее главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.
Кроме того, лава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крещение Господне – история православного праздника
Крещенские купания – советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым
Крещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели
Празднование Крещения в России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
19:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Надо ли купаться на Крещение
 
КрещениеКрещение в КрымуСевастопольНовости СевастополяРелигияПравославиеОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:09Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада
22:42Задержание СБУ директора школы в Ялте и смерть младенца в Крыму: главное
22:38Снегопад в Крыму – ситуация на дорогах на вечер среды
22:30Почему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение
22:03Пять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн
21:48Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели
21:31В энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуации
21:26Где в Крыму и Севастополе можно сдать елку на переработку
21:07Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт
20:48Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами
20:41В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом
20:3439 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
20:32В Крыму растет количество бытовых пожаров
20:11Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновения
19:48Надо ли купаться на Крещение
19:28Евросовет продлил санкции против RT
19:10Сергей Королев: к звездам через тернии Коктебеля
18:47Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе
18:18Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
18:10В Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря
Лента новостейМолния