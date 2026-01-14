https://crimea.ria.ru/20260114/kreschenskie-omoveniya-v-sevastopole-gde-otkroyut-kupeli-1152392442.html

Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели

Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Крещенские омовения в Севастополе: где откроют купели

В Севастополе к празднику Крещения Господня будут открыты 10 мест для традиционных омовений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T21:48

2026-01-14T21:48

2026-01-14T21:48

крещение

крещение в крыму

севастополь

новости севастополя

религия

православие

общество

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143398950_0:39:920:557_1920x0_80_0_0_88e5f57ba67342f548b8c472eb1c150e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе к празднику Крещения Господня будут открыты 10 мест для традиционных омовений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Севастополе:- акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;- купель на реке Героон;- пляж "Омега";- пляж на мысе Хрустальный;- пляж "Орловка";- берег у кинотеатра "Родина" в Балаклаве;- район причала № 286 в бухте Казачьей;- пляж "Учкуевка";- набережная гарнизонного пляжа поселка Кача;- побережье озера в районе Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря.МЧС России призывает погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут спасатели, медики и специалисты других экстренных служб, готовые вовремя прийти на помощь.Ранее главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.Кроме того, лава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение Господне – история православного праздникаКрещенские купания – советы безопасности в инфографике РИА Новости КрымКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купели

https://crimea.ria.ru/20260114/nado-li-kupatsya-na-kreschenie-1152391981.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крещение, крещение в крыму, севастополь, новости севастополя, религия, православие, общество, крым, новости крыма