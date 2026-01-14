https://crimea.ria.ru/20260114/komarovka-v-sumskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1152375562.html

Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил

Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Комаровка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Комаровка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы группировки "Днепр" освободили населенный пункт Новобойковское Запорожской области. Днем ранее под контроль России перешло Белогорье Запорожской области. 9 января бойцы группировки "Восток" выбили украинские силы из Зеленого в Запорожской области. Ранее был также освобожден населенный пункт Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области.

Новости

