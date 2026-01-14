https://crimea.ria.ru/20260114/komarovka-v-sumskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1152375562.html
Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил
Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил
Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Комаровка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T12:07
2026-01-14T12:07
2026-01-14T12:13
сумская область
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152375632_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e60ca72fd699f6ff84a664a7f8429de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Комаровка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы группировки "Днепр" освободили населенный пункт Новобойковское Запорожской области. Днем ранее под контроль России перешло Белогорье Запорожской области. 9 января бойцы группировки "Восток" выбили украинские силы из Зеленого в Запорожской области. Ранее был также освобожден населенный пункт Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сумская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152375632_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_8f73fa10a8c48a014b4d74f94bbc16a5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил
Армия России освободила Комаровку в Сумской области - Минобороны
12:07 14.01.2026 (обновлено: 12:13 14.01.2026)