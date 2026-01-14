Рейтинг@Mail.ru
Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил
Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил
Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Комаровка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Комаровка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы группировки "Днепр" освободили населенный пункт Новобойковское Запорожской области. Днем ранее под контроль России перешло Белогорье Запорожской области. 9 января бойцы группировки "Восток" выбили украинские силы из Зеленого в Запорожской области. Ранее был также освобожден населенный пункт Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил

Армия России освободила Комаровку в Сумской области - Минобороны

12:07 14.01.2026 (обновлено: 12:13 14.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Комаровка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области", - сказано в сводке оборонного ведомства.
Накануне бойцы группировки "Днепр" освободили населенный пункт Новобойковское Запорожской области. Днем ранее под контроль России перешло Белогорье Запорожской области.
9 января бойцы группировки "Восток" выбили украинские силы из Зеленого в Запорожской области. Ранее был также освобожден населенный пункт Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области.
