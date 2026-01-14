Рейтинг@Mail.ru
Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко
Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко
В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные... РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко.По его словам, особенно сложная ситуация сложилась с энергоснабжением, в связи с чем Киев живет по экстренным графикам отключений света, без отопления в столице Украины по-прежнему остаются сотни многоэтажных домов.Он предупредил, что аварийные отключения будут продолжаться. В этой связи в столице Украины увеличат число пунктов обогрева.Как заявляла ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной – в столице Украины зафиксированы масштабные повреждения критической инфраструктуры.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщал ранее Кличко. По данным украинских СМИ, в городе массово закрываются супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кличко призвал жителей Киева покинуть городКиевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутомУдары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко

В Киеве отключения света и тепла будут продолжаться – Кличко

17:47 14.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко.
"Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба – впервые за четыре года", – написал Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, особенно сложная ситуация сложилась с энергоснабжением, в связи с чем Киев живет по экстренным графикам отключений света, без отопления в столице Украины по-прежнему остаются сотни многоэтажных домов.

"По информации компании ДТЭК (крупнейшая энергетическая компания Украины – ред.), жители города сейчас около трех часов со светом и до десяти, а кое-где и больше – без него. Энергетики отмечают, что время может меняться, ведь поврежденная энергосистема работает в аварийных условиях. Влияет еще и погода и перегрузка сетей", – констатировал мэр Киева.

Он предупредил, что аварийные отключения будут продолжаться. В этой связи в столице Украины увеличат число пунктов обогрева.
Как заявляла ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной – в столице Украины зафиксированы масштабные повреждения критической инфраструктуры.
В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщал ранее Кличко. По данным украинских СМИ, в городе массово закрываются супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением.
