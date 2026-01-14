https://crimea.ria.ru/20260114/kiev-bez-sveta-i-tepla-avariynye-otklyucheniya-budut-prodolzhatsya--klichko-1152392162.html

Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко

Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко

2026-01-14T17:47

2026-01-14T17:47

2026-01-14T17:47

киев

виталий кличко

новости

украина

блэкаут

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко.По его словам, особенно сложная ситуация сложилась с энергоснабжением, в связи с чем Киев живет по экстренным графикам отключений света, без отопления в столице Украины по-прежнему остаются сотни многоэтажных домов.Он предупредил, что аварийные отключения будут продолжаться. В этой связи в столице Украины увеличат число пунктов обогрева.Как заявляла ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной – в столице Украины зафиксированы масштабные повреждения критической инфраструктуры.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщал ранее Кличко. По данным украинских СМИ, в городе массово закрываются супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением.

