https://crimea.ria.ru/20260114/iranskiy-sukhogruz-terpit-bedstvie-v-kaspiyskom-more-1152389855.html
Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море
Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море
Из Каспийского моря был получен сигнал SOS от иранского сухогруза Rona, который терпит бедствие. Экипаж судна – 14 человек – спасен. Об этом сказано на... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T16:36
2026-01-14T16:36
2026-01-14T16:45
новости
иран
каспийское море
происшествия
туркменистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111003/66/1110036692_0:0:1984:1116_1920x0_80_0_0_5499614e3a67fce09348b7bd1609acda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Из Каспийского моря был получен сигнал SOS от иранского сухогруза Rona, который терпит бедствие. Экипаж судна – 14 человек – спасен. Об этом сказано на официальном сайте МИД Туркменистана.Госорганами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением ЧС, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей.В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии, уточнили в МИД Туркменистана.Двумя часами ранее сообщалось, что в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Танкер был атакован на удалении около 100 километров от города Анапа Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореНе выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкерБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
иран
каспийское море
туркменистан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111003/66/1110036692_0:0:1622:1216_1920x0_80_0_0_c248e76dd9b18ff4734100f356cf1bec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, иран, каспийское море, происшествия, туркменистан
Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море
В Каспийском море терпит бедствие иранский сухогруз – береговые службы получили сигнал SOS
16:36 14.01.2026 (обновлено: 16:45 14.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Из Каспийского моря был получен сигнал SOS от иранского сухогруза Rona, который терпит бедствие. Экипаж судна – 14 человек – спасен. Об этом сказано на официальном сайте МИД Туркменистана.
"14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана в Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona", – сказано в сообщении.
Госорганами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением ЧС, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей.
В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии, уточнили в МИД Туркменистана.
"В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами", – добавили в публикации.
Двумя часами ранее сообщалось, что в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда"
под флагом Мальты. Танкер был атакован на удалении около 100 километров от города Анапа Краснодарского края.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: