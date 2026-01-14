Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море

https://crimea.ria.ru/20260114/iranskiy-sukhogruz-terpit-bedstvie-v-kaspiyskom-more-1152389855.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Из Каспийского моря был получен сигнал SOS от иранского сухогруза Rona, который терпит бедствие. Экипаж судна – 14 человек – спасен. Об этом сказано на официальном сайте МИД Туркменистана.Госорганами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением ЧС, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей.В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии, уточнили в МИД Туркменистана.Двумя часами ранее сообщалось, что в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Танкер был атакован на удалении около 100 километров от города Анапа Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореНе выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкерБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО

