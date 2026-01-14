Рейтинг@Mail.ru
Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море
Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море
Из Каспийского моря был получен сигнал SOS от иранского сухогруза Rona, который терпит бедствие. Экипаж судна – 14 человек – спасен. Об этом сказано на... РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Из Каспийского моря был получен сигнал SOS от иранского сухогруза Rona, который терпит бедствие. Экипаж судна – 14 человек – спасен. Об этом сказано на официальном сайте МИД Туркменистана.Госорганами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением ЧС, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей.В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии, уточнили в МИД Туркменистана.Двумя часами ранее сообщалось, что в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Танкер был атакован на удалении около 100 километров от города Анапа Краснодарского края.
РИА Новости Крым
Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море

В Каспийском море терпит бедствие иранский сухогруз – береговые службы получили сигнал SOS

16:36 14.01.2026 (обновлено: 16:45 14.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Из Каспийского моря был получен сигнал SOS от иранского сухогруза Rona, который терпит бедствие. Экипаж судна – 14 человек – спасен. Об этом сказано на официальном сайте МИД Туркменистана.
"14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана в Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona", – сказано в сообщении.
Госорганами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением ЧС, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей.
В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии, уточнили в МИД Туркменистана.
"В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами", – добавили в публикации.
Двумя часами ранее сообщалось, что в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Танкер был атакован на удалении около 100 километров от города Анапа Краснодарского края.
