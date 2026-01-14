Рейтинг@Mail.ru
Гренландия может достаться России – Трамп придумал аргумент для НАТО
Гренландия может достаться России – Трамп придумал аргумент для НАТО
Гренландия может достаться России – Трамп придумал аргумент для НАТО - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Гренландия может достаться России – Трамп придумал аргумент для НАТО
НАТО должна помочь Вашингтону забрать Гренландию, которая в противном случае может достаться России. Об этом заявил в среду в своей в соцсети Truth Social... РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. НАТО должна помочь Вашингтону забрать Гренландию, которая в противном случае может достаться России. Об этом заявил в среду в своей в соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп.По его словам, Гренландия "жизненно необходима" для обеспечения национальной безопасности США, а НАТО станет эффективнее, если Штаты получат контроль над островом."Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай, а этого нельзя допустить", – заявил американский президент.Выступая перед Конгрессом 5 марта 2025 года, президент США заявил, что Соединенные Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".После операции в отношении Венесуэлы американский президент заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что для захвата контроля над стратегически важной и богатой ресурсами Гренландией президент США Дональд Трамп может использовать не военный путь, а сценарий "смены режима".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с РоссиейСША взяли курс на разлом всей системы международных отношений – ЛавровНа что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
Гренландия может достаться России – Трамп придумал аргумент для НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. НАТО должна помочь Вашингтону забрать Гренландию, которая в противном случае может достаться России. Об этом заявил в среду в своей в соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп.
"НАТО следует проложить путь к тому, чтобы она (Гренландия – ред.) принадлежала нам", – цитирует слова Трампа РИА Новости.
По его словам, Гренландия "жизненно необходима" для обеспечения национальной безопасности США, а НАТО станет эффективнее, если Штаты получат контроль над островом.
"Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай, а этого нельзя допустить", – заявил американский президент.
Выступая перед Конгрессом 5 марта 2025 года, президент США заявил, что Соединенные Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".
После операции в отношении Венесуэлы американский президент заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что для захвата контроля над стратегически важной и богатой ресурсами Гренландией президент США Дональд Трамп может использовать не военный путь, а сценарий "смены режима".
