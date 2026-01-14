https://crimea.ria.ru/20260114/gotovil-terakt-v-krymu-sotrudnik-sbu-vnesen-v-spisok-terroristov-1152393682.html
Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
Готовивший теракт против российского военного сотрудник СБУ Игорь Китаев внесен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T18:18
2026-01-14T18:18
2026-01-14T18:20
новости
росфинмониторинг
антитеррор
новости крыма
крым
россия
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322627_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9f840847ccf014b65f046559305942e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Готовивший теракт против российского военного сотрудник СБУ Игорь Китаев внесен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.Ранее в Крыму предотвратили теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ, сообщила ФСБ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы 9 мая подорвать российского военного в его автомобиле, дела были открыты по статьям о теракте и госизмене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 летГруппа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБТеракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322627_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2d4aa9ce0ebb84dad7a789e495badfd7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, росфинмониторинг, антитеррор, новости крыма, крым, россия, терроризм
Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
За подготовку теракта в Крыму сотрудник СБУ внесен в список террористов и экстремистов
18:18 14.01.2026 (обновлено: 18:20 14.01.2026)