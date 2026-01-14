Рейтинг@Mail.ru
Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
Готовивший теракт против российского военного сотрудник СБУ Игорь Китаев внесен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Готовивший теракт против российского военного сотрудник СБУ Игорь Китаев внесен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.Ранее в Крыму предотвратили теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ, сообщила ФСБ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы 9 мая подорвать российского военного в его автомобиле, дела были открыты по статьям о теракте и госизмене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 летГруппа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБТеракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ
новости, росфинмониторинг, антитеррор, новости крыма, крым, россия, терроризм
Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов

За подготовку теракта в Крыму сотрудник СБУ внесен в список террористов и экстремистов

18:18 14.01.2026 (обновлено: 18:20 14.01.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийШеврон СБУ
Шеврон СБУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Готовивший теракт против российского военного сотрудник СБУ Игорь Китаев внесен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов. Национальная часть. Физические лица. Китаев Игорь Игоревич, 26 мая 1999 года рождения", – говорится в перечне.

Ранее в Крыму предотвратили теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ, сообщила ФСБ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы 9 мая подорвать российского военного в его автомобиле, дела были открыты по статьям о теракте и госизмене.
НовостиРосфинмониторингАнтитеррорНовости КрымаКрымРоссияТерроризм
 
