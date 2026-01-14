https://crimea.ria.ru/20260114/gde-v-krymu-i-sevastopole-mozhno-sdat-elku-na-pererabotku-1152383222.html

Где в Крыму и Севастополе можно сдать елку на переработку

2026-01-14T21:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе после новогодних праздников будут работать 24 точки, где в январе можно сдать на переработку елку.Елки принимают без украшений и упаковки, чтобы их можно было безопасно переработать в щепу, уточнили организаторы.Адреса точек приема елок в Севастополе:Нахимовский район: улица 2-й Обороны (остановка "Сады"), площадь Кролевецкого, проспект Победы, 38А;Гагаринский район: проспект Героев Сталинграда, 60, улица Бориса Михайлова, 13, улица Бухта Казачья, 56;Ленинский район: улица Павла Силаева (у "Славянского базара"), проспект Генерала Острякова, 178;Балаклавский район: улица Крестовского, 45;Инкерман: улица Менжинского, 16а.Сдать на переработку елку можно также и в столице Крыма. В Симферополе будут работать 14 пунктов приема.Точки "Елковорота" от проекта в Симферополе:1. "ТРК ""Меганом";2. Сквер Мира (напротив Тургенева, 52);3. Киевская, 137, Сквер Александра Невского;4. ул. Кечкеметская, 198;5. Киевская, 123;6. ул. Лермонтова, 16;7. ул. Маршала Жукова, 15;8. Парк Шевченко (в конце аллеи, начало ул. Батурина);9. ул. 60 лет Октября, 18;10. ул. Дмитрия Ульянова, 1А;11. ул. Балаклавская, 67А;12. ул. Беспалова угол с ул. Рылеева у школы №8;13. ул. Никанорова 4 на парковке, напротив офисного центра, у заезда;14. ГРЭС, Кржижановского 24 (МФЦ).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги закончились: как пережить "голодный" январьКак жить после Нового года: здоровью помогут диета и сонНе нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул

