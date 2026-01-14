Где в Крыму и Севастополе можно сдать елку на переработку
В Крыму и Севастополе будут работать 24 точки по приему новогодних елок
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлочный базар
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе после новогодних праздников будут работать 24 точки, где в январе можно сдать на переработку елку.
"На 10 специальных площадках до 25 января можно оставить деревья для экологичной утилизации", – сказано в сообщении правительства Севастополя.
Елки принимают без украшений и упаковки, чтобы их можно было безопасно переработать в щепу, уточнили организаторы.
Адреса точек приема елок в Севастополе:
Нахимовский район: улица 2-й Обороны (остановка "Сады"), площадь Кролевецкого, проспект Победы, 38А;
Гагаринский район: проспект Героев Сталинграда, 60, улица Бориса Михайлова, 13, улица Бухта Казачья, 56;
Ленинский район: улица Павла Силаева (у "Славянского базара"), проспект Генерала Острякова, 178;
Балаклавский район: улица Крестовского, 45;
Инкерман: улица Менжинского, 16а.
Нахимовский район: улица 2-й Обороны (остановка "Сады"), площадь Кролевецкого, проспект Победы, 38А;
Гагаринский район: проспект Героев Сталинграда, 60, улица Бориса Михайлова, 13, улица Бухта Казачья, 56;
Ленинский район: улица Павла Силаева (у "Славянского базара"), проспект Генерала Острякова, 178;
Балаклавский район: улица Крестовского, 45;
Инкерман: улица Менжинского, 16а.
Сдать на переработку елку можно также и в столице Крыма. В Симферополе будут работать 14 пунктов приема.
"Принимаем новогодние деревья на переработку. Симферополь 18 и 25 января с 11 до 15 часов", – уточнили в публикации благотворительного сообщества Добро Мира – Волонтеры Крыма.
Точки "Елковорота" от проекта в Симферополе:
1. "ТРК ""Меганом";
2. Сквер Мира (напротив Тургенева, 52);
3. Киевская, 137, Сквер Александра Невского;
4. ул. Кечкеметская, 198;
5. Киевская, 123;
6. ул. Лермонтова, 16;
7. ул. Маршала Жукова, 15;
8. Парк Шевченко (в конце аллеи, начало ул. Батурина);
9. ул. 60 лет Октября, 18;
10. ул. Дмитрия Ульянова, 1А;
11. ул. Балаклавская, 67А;
12. ул. Беспалова угол с ул. Рылеева у школы №8;
13. ул. Никанорова 4 на парковке, напротив офисного центра, у заезда;
14. ГРЭС, Кржижановского 24 (МФЦ).
1. "ТРК ""Меганом";
2. Сквер Мира (напротив Тургенева, 52);
3. Киевская, 137, Сквер Александра Невского;
4. ул. Кечкеметская, 198;
5. Киевская, 123;
6. ул. Лермонтова, 16;
7. ул. Маршала Жукова, 15;
8. Парк Шевченко (в конце аллеи, начало ул. Батурина);
9. ул. 60 лет Октября, 18;
10. ул. Дмитрия Ульянова, 1А;
11. ул. Балаклавская, 67А;
12. ул. Беспалова угол с ул. Рылеева у школы №8;
13. ул. Никанорова 4 на парковке, напротив офисного центра, у заезда;
14. ГРЭС, Кржижановского 24 (МФЦ).
Читайте также на РИА Новости Крым: