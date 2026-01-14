https://crimea.ria.ru/20260114/evrosovet-prodlil-sanktsii-protiv-rt-1152395019.html

Евросовет продлил санкции против RT

Евросовет продлил санкции против RT - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Евросовет продлил санкции против RT

Евросовет продлил санкции против RT из-за выступления президента России Владимира Путина на 20-летии международного телеканала. Об этом сообщила главный... РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T19:28

2026-01-14T19:28

2026-01-14T19:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Евросовет продлил санкции против RT из-за выступления президента России Владимира Путина на 20-летии международного телеканала. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Она уточнила, что главным аргументом для продления санкций стало выступление президента России Владимира Путина на 20-летии RT и назвала санкции смехотворными. А также отметила, что Совет ЕС, продливший их, просит не публиковать документ "для широкой общественности".Телеканал RT – российская международная информационная телевизионная компания. Круглосуточное вещание налажено на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках. Под брендом работают также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT – Алексей Николов.Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году – испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году – начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году – вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году – на сербском. 2025 год – начало работы канала RT India в Дели.В 2013 году телеканал становится лидером по просмотрам на YouTube среди новостных каналов. Через год аудитория RT по всему миру достигла более 700 млн человек. В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube и опередил по просмотрам все ведущие новостные каналы, такие как BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.Западу не помогли даже многочисленные санкции против RT и удаление официальных аккаунтов в соцсетях. Агентство запустило так называемые "партизанские проекты" - каналы, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют объективный контент. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 млрд.Телеканал RT освещает специальную военную операцию с момента ее начала. Первые группы прибыли на территории Луганской и Донецкой республик после их признания Российской Федерацией, объявление президентом о начале специальной военной операции телеканал освещал из Донецка и Луганска. За годы операции в зоне СВО съемочные группы RT работали первыми из СМИ в ряде освобожденных мест, включая Мариуполь, Артемовск, Очеретино, Суджу.45 сотрудников RT были удостоены государственных наград, включая пять орденов Мужества и пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT IndiaЛавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на ЗападеRT защищает свои убеждения – Симоньян

