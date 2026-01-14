https://crimea.ria.ru/20260114/ekstrennoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-iz-za-snegopada--1152397391.html
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада
Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.
2026-01-14T23:09
2026-01-14T23:09
2026-01-14T23:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.В этой связи спасатели рекомендуют исключить выход в горнолесную местность, водителям при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию, не совершать обгонов и резких маневров."Обращаем внимание на то, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт", - акцентировали в ведомстве.Неустойчивый характер погоды – снег, мокрый снег и сильные осадки в восточных регионах – наблюдаются в Крыму и 14 января. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололедица. На дорогах в усиленном режиме работает спецтехника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадомНа Кубани открыты административные дела за плохую уборку снегаНа Крым обрушатся сильные снегопады
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада
Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на четверг – МЧС