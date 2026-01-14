Рейтинг@Mail.ru
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада
Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T23:09
2026-01-14T23:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.В этой связи спасатели рекомендуют исключить выход в горнолесную местность, водителям при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию, не совершать обгонов и резких маневров."Обращаем внимание на то, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт", - акцентировали в ведомстве.Неустойчивый характер погоды – снег, мокрый снег и сильные осадки в восточных регионах – наблюдаются в Крыму и 14 января. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололедица. На дорогах в усиленном режиме работает спецтехника.
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада

Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на четверг – МЧС

23:09 14.01.2026
 
© КрымавтодорУборка дорог в Крыму от снега
Уборка дорог в Крыму от снега
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.
"15 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица", – сказано в сообщении.
В этой связи спасатели рекомендуют исключить выход в горнолесную местность, водителям при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию, не совершать обгонов и резких маневров.
"Обращаем внимание на то, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт", - акцентировали в ведомстве.
Неустойчивый характер погоды – снег, мокрый снег и сильные осадки в восточных регионах – наблюдаются в Крыму и 14 января. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололедица. На дорогах в усиленном режиме работает спецтехника.
Снегопад в Крыму – ситуация на дорогах на вечер среды
 
