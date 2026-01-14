https://crimea.ria.ru/20260114/direktora-yaltinskoy-shkoly-zaderzhali-v-kieve-1152389139.html

Директора ялтинской школы задержали в Киеве

Директора ялтинской школы задержали в Киеве - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Директора ялтинской школы задержали в Киеве

Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным. РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T16:21

2026-01-14T16:21

2026-01-14T16:32

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152389233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35d67bdbe5dd0a39cb760873a9244b43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным.Ранее о задержании педагога сообщили в СБУ. Согласно их данным, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению в коллаборационной деятельности якобы из-за пособничества идеологии России и "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды".В ведомстве подчеркнули, что вменяемая Турлаковой вина является грубым нарушением прав человека и демонстрирует произвол украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма