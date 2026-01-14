Рейтинг@Mail.ru
Директора ялтинской школы задержали в Киеве - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным. РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным.Ранее о задержании педагога сообщили в СБУ. Согласно их данным, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению в коллаборационной деятельности якобы из-за пособничества идеологии России и "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды".В ведомстве подчеркнули, что вменяемая Турлаковой вина является грубым нарушением прав человека и демонстрирует произвол украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Материал дополняется
16:21 14.01.2026 (обновлено: 16:32 14.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным.
Ранее о задержании педагога сообщили в СБУ. Согласно их данным, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению в коллаборационной деятельности якобы из-за пособничества идеологии России и "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды".
"Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ялтинская средняя школа № 14" в Киеве, которая поехала навестить больную мать", – прокомментировали ситуацию в республиканском минобразе.
В ведомстве подчеркнули, что вменяемая Турлаковой вина является грубым нарушением прав человека и демонстрирует произвол украинских спецслужб.
