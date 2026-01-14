https://crimea.ria.ru/20260114/direktora-yaltinskoy-shkoly-zaderzhali-v-kieve-1152389139.html
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
Директора ялтинской школы задержали в Киеве - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным. РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T16:21
2026-01-14T16:21
2026-01-14T16:32
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152389233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35d67bdbe5dd0a39cb760873a9244b43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным.Ранее о задержании педагога сообщили в СБУ. Согласно их данным, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению в коллаборационной деятельности якобы из-за пособничества идеологии России и "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды".В ведомстве подчеркнули, что вменяемая Турлаковой вина является грубым нарушением прав человека и демонстрирует произвол украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152389233_24:0:1161:853_1920x0_80_0_0_cd0dee2026a1a8db6412effc21c4b83e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма
Материал дополняется
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
В Киеве задержали директора ялтинской школы – она поехала навестить больную мать
16:21 14.01.2026 (обновлено: 16:32 14.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным.
Ранее о задержании педагога сообщили в СБУ. Согласно их данным, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению в коллаборационной деятельности якобы из-за пособничества идеологии России и "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды".
"Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ялтинская средняя школа № 14" в Киеве, которая поехала навестить больную мать", – прокомментировали ситуацию в республиканском минобразе.
В ведомстве подчеркнули, что вменяемая Турлаковой вина является грубым нарушением прав человека и демонстрирует произвол украинских спецслужб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.