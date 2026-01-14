https://crimea.ria.ru/20260114/chetyre-naselennykh-punkta-v-krymu-ostalis-bez-sveta-1152382861.html
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света
В Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично обесточены из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T14:02
2026-01-14T14:02
2026-01-14T14:02
гуп рк "крымэнерго"
крым
новости крыма
черноморский район
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_519b904fb6cc43dc414f0b99661e06a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично обесточены из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Электроснабжение планируется восстановить в течение ближайших трех часов.13 января Алушта и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии.Также около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения в результате аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма после штормаВ Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные селаНа Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова поднимется
крым
черноморский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c1e275dcc0ebcc1ce927285efe841215.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, черноморский район, отключение электроэнергии в крыму
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света
В Черноморском районе Крыма четыре села частично обесточены