Рейтинг@Mail.ru
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260114/chetyre-naselennykh-punkta-v-krymu-ostalis-bez-sveta-1152382861.html
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света
В Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично обесточены из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T14:02
2026-01-14T14:02
гуп рк "крымэнерго"
крым
новости крыма
черноморский район
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_519b904fb6cc43dc414f0b99661e06a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично обесточены из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Электроснабжение планируется восстановить в течение ближайших трех часов.13 января Алушта и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии.Также около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения в результате аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма после штормаВ Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные селаНа Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова поднимется
крым
черноморский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c1e275dcc0ebcc1ce927285efe841215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, черноморский район, отключение электроэнергии в крыму
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света

В Черноморском районе Крыма четыре села частично обесточены

14:02 14.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛЭП
ЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично обесточены из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Черноморский район. Населенные пункты частично: Черноморское, Окуневка, Новосельское, Громово", - говорится в сообщении.
Электроснабжение планируется восстановить в течение ближайших трех часов.
13 января Алушта и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии.
Также около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения в результате аварии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация на дорогах Крыма после шторма
В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
На Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова поднимется
 
ГУП РК "Крымэнерго"КрымНовости КрымаЧерноморский районОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:21Директора ялтинской школы задержали в Киеве
16:10В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы
15:43Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу"
15:19Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в Крыму
15:02Мусор как топливо и технический грунт: в Крыму почти готов экотехнопарк
14:51Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
14:38Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море
14:36США взяли курс на разлом всей системы международных отношений – Лавров
14:07Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины
14:02Четыре населенных пункта в Крыму остались без света
13:58Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
13:47В Крыму экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий
13:29В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя
13:2431 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
13:22Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях
13:02Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ
12:49Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму
12:44Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи
12:25ВТБ: выдачи ипотеки в 2025 году сократились на 9%, до 4,3 трлн рублей
12:21Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву
Лента новостейМолния