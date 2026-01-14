Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Больше 70 тысяч абонентов остались без света в Брянской области из-за атаки ВСУ по объектам энергетики. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, аварийные бригады уже работают на местах.Ранее сообщалось, что восемь населенных пунктов Луганской Народной Республики обесточены из-за украинских атак по энергообъектам, без электричества остаются более 85 тысяч абонентов.
брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, александр богомаз, энергетика, электроэнергия, электросети, новости, новости сво
13:58 14.01.2026 (обновлено: 14:03 14.01.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Больше 70 тысяч абонентов остались без света в Брянской области из-за атаки ВСУ по объектам энергетики. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате ракетного удара пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. С перебоями в энергоснабжении столкнулись более 70 тысяч человек в двух муниципальных образованиях", – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, аварийные бригады уже работают на местах.
Ранее сообщалось, что восемь населенных пунктов Луганской Народной Республики обесточены из-за украинских атак по энергообъектам, без электричества остаются более 85 тысяч абонентов.
Брянская областьОбстрелы Брянской областиАтаки ВСУАлександр БогомазЭнергетикаЭлектроэнергияЭлектросетиНовостиНовости СВО
 
