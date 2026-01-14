https://crimea.ria.ru/20260114/bolshe-70-tysyach-chelovek-v-bryanskoy-oblasti-ostalis-bez-sveta-posle-ataki-1152382680.html

Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ

Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ

Больше 70 тысяч абонентов остались без света в Брянской области из-за атаки ВСУ по объектам энергетики. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T13:58

2026-01-14T13:58

2026-01-14T14:03

брянская область

обстрелы брянской области

атаки всу

александр богомаз

энергетика

электроэнергия

электросети

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125321728_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7954cc03d6556a9301ee52abf1c9d898.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Больше 70 тысяч абонентов остались без света в Брянской области из-за атаки ВСУ по объектам энергетики. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, аварийные бригады уже работают на местах.Ранее сообщалось, что восемь населенных пунктов Луганской Народной Республики обесточены из-за украинских атак по энергообъектам, без электричества остаются более 85 тысяч абонентов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским моремАтака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушенияхЖителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, александр богомаз, энергетика, электроэнергия, электросети, новости, новости сво