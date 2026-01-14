https://crimea.ria.ru/20260114/bolshe-70-tysyach-chelovek-v-bryanskoy-oblasti-ostalis-bez-sveta-posle-ataki-1152382680.html
Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
2026-01-14T13:58
2026-01-14T13:58
2026-01-14T14:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Больше 70 тысяч абонентов остались без света в Брянской области из-за атаки ВСУ по объектам энергетики. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, аварийные бригады уже работают на местах.Ранее сообщалось, что восемь населенных пунктов Луганской Народной Республики обесточены из-за украинских атак по энергообъектам, без электричества остаются более 85 тысяч абонентов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским моремАтака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушенияхЖителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить
